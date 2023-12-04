Як отримати допомогу на дітей для ВПО

Українські жінки з дітьми вимушені покидати домівки через війну. Фото: google.com

В Україні кожна сім’я внутрішньо переміщених осіб, яка має дітей, може отримати від держави соціальну допомогу.

Про це нагадує Міністерство соціальної політики України.

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Допомога надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО та яка подала відповідну заяву включно по 30 квітня 2022 року. Розмір такої допомоги для дітей становить 3 000 грн.

Як отримати виплати: покроковий план

1. Онлайн: зайдіть у "Дію", натисність "Послуги" — "Оформлення допомоги для ВПО". Вкажіть актуальну адресу поточного місця проживання. Підтвердьте місце за допомогою геолокації. Після цього зазначте, що бажаєте отримати послугу на дитину, натисніть на її дані та додайте її свідоцтво про народження. Далі натисніть "Хочу отримати допомогу" й оберіть картку єПідтримка.

Перевірте, чи всі дані в заявці вказані правильно, та натисніть "Надіслати".

Якщо дитина старша 14 років та має код ІПН, вона може це зробити самостійно через додаток "Дія".

2. Офлайн: зверніться до органу соцзахисту населення, ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за місцем перебування, подавши такі документи:

заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

паспорт громадянина України;

якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження (військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території);

документ, який посвідчує особу законного представника;

документ, який підтверджує повноваження особи як законного представника (або родинні стосунки між дитиною і заявником);

свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто може розраховувати на грошову допомогу в 2024 році. Зокрема, з початком 2024 року студенти закладів вищої та професійної освіти, які перебували у полоні РФ чи були позбавлені волі через російську агресію, можуть розраховувати на соціальні виплати. Також допомогу від держави зможуть отримати їхні діти.

Крім того, уряд спростив перелік документів для дітей учасників бойових дій щодо нарахування виплат.

Також вдалося оптимізувати механізм отримання державної грошової допомоги для осіб, які:

мають інвалідність з дитинства та дітей з інвалідністю;

не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

Наступного року в Україні підвищаться різноманітні соціальні виплати. Це станеться через зростання прожиткового мінімуму, від якого вони залежать.

