Как получить помощь на детей для ВПЛ

Украинские женщины с детьми вынуждены покидать дома из-за войны. Фото: google.com

В Украине каждая семья внутренне перемещенных лиц, имеющих детей, может получить от государства социальную помощь.

Об этом напоминает Министерство социальной политики Украины.

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Помощь оказывается каждому внутренне перемещенному лицу, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ и которые подали соответствующее заявление включительно по 30 апреля 2022 года. Размер такой помощи для детей составляет 3000 грн.

Как получить выплаты: пошаговый план

1. Онлайн: зайдите в "Дію", нажмите "Услуги" — "Оформление помощи для ВПЛ". Укажите адрес текущего места жительства. Подтвердите место с помощью геолокации. После этого укажите, что хотите получить услугу на ребенка, нажмите на его данные и добавьте свидетельство о рождении. Далее нажмите "Хочу получить помощь" и выберите карту єПідтримка.

Убедитесь, что все данные в заявке указаны правильно, и нажмите "Отправить".

Если ребенок старше 14 лет и имеет код ИНН, он может это сделать самостоятельно через приложение "Дія".

2. Офлайн: обратитесь в орган соцзащиты населения, ЦНАП или уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения, подав следующие документы:

заявление о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

паспорт гражданина Украины;

если прописка не указана в паспорте, следует предоставить другой документ для подтверждения (военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы, подтверждающие факт проживания на соответствующей территории);

документ, удостоверяющий личность законного представителя;

документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя (или родственные отношения между ребенком и заявителем);

свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто может рассчитывать на денежную помощь в 2024 году. В частности, с началом 2024 года студенты высшего и профессионального образования, которые находились в плену РФ или были лишены свободы из-за российской агрессии, могут рассчитывать на социальные выплаты. Также помощь от государства смогут получить дети.

Кроме того, правительство упростило перечень документов для детей участников боевых действий по начислению выплат.

Также удалось оптимизировать механизм получения государственной денежной помощи для лиц, которые:

имеют инвалидность с детства и детей с инвалидностью;

не имеют права на пенсию и лиц с инвалидностью.

В следующем году в Украине повысятся различные социальные выплаты. Это произойдет из-за роста прожиточного минимума, от которого они зависят.