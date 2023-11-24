Соцвиплати в Україні — хто і коли отримає більше у 2024 році

Купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наступного року в Україні підвищаться різноманітні соціальні виплати. Це станеться через зростання прожиткового мінімуму, від якого вони залежать.

Про це йдеться у законі "Про Державний бюджет на 2024 рік".

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Згідно з Державним бюджетом-2024, має зрости прожитковий мінімум для дітей:

яким немає шести років — з 2,27 тис. до 2,56 тис. гривень;

яким 6-18 років — з 2,83 тис. до 3,19 тис. гривень.

Таке підвищення вплине на розміри державної допомоги, який залежить від цього показника.

Допомога самотнім матерям

Самотнім матерям виплатять допомогу в розмірі, що є різницею між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідно до віку та щомісячною сумою середнього доходу члена родини за останні пів року.

Розмір соціальної виплати не може бути більше:

для дітей віком до шести років — 2,27 тис. гривень;

для дітей 6-18 років — 2,83 тис. гривень.

Суми аліментів на дитину

Діти, чиї батьки не платять аліментів, отримують тимчасову соціальну допомогу. Її розмір є різницею між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та сумою середньомісячного сукупного доходу родини у розрахунку на одну особу за останні шість місяців. Вона не може бути менша половини прожиткового мінімуму на дитину певного віку.

Розмір виплат не може перевищувати:

для дітей до шести років — 2,27 тис. гривень;

для дітей 6-18 років — 2,83 тис. гривень.

Виплати на народження та усиновлення дитини

За законом № 2811, під час народження або усиновлення малюка надається соцдопомога у 41,28 тис. гривень. Сума залежить від того, скільки дітей у родині. Перша сума становить 10,32 тис. гривень, далі 36 місяців платять по 860 гривень щомісяця.

Сума не прив’язана до прожиткового мінімуму.

"Пакунок малюка" та грошова компенсація

Передбачена натуральна допомога у випадку народження дитини — одноразово надається "Пакунок малюка". Також видають у грошах допомогу. У 2024-му розмір становитиме 7,68 тис. гривень.

Допомога з вагітності та пологів

Жінкам, котрі не застраховані у системі загальнообов’язкового соцстрахування, надають допомогу з вагітності та пологів:

військовослужбовцям — 100% від грошового забезпечення;

звільненим з роботи під час ліквідації підприємства — 100% від середньомісячного доходу;

зареєстрованим як безробітні — 100% від мінімального розміру матеріальної допомоги з безробіття;

студентам, аспірантам та докторантам — 100% від розміру місячної стипендії;

непрацюючим жінкам та зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності — частка 25% від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Допомога на дітей ВПО

Надається допомога для осіб зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Для дітей сума незмінна — 3 тис. гривень

Більше про допомогу

Нагадаємо, у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.