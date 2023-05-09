Допомога переселенцям — частину ВПО позбавлять виплат на проживання

Евакуйовані громадяни Укрзалізницею. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на особу з інвалідністю.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі "Українського радіо".

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Як зазначила міністр, зараз в уряді розглядають можливе переформатування надання допомоги на проживання внутрішнім переселенцям. Її планують зробити більш адресною.

"Ми задумуємось над форматом, бо є люди, які вже цілий рік отримують таку допомогу. І є варіант — можливо, таким людям вже допомогти реінтегруватися в громаду, знайти роботу, підтримати їх, щоб вивести в економічну самостійність. Напевно, логічніше дивитися з врахуванням адресності, бо сьогодні ми платимо всім і ми не перевіряємо — а може, людина вже працює, а може, вона взагалі вже працювала. Все-таки якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив", — пояснила Жолнович.

Причини згортання програми

За словами очільниці відомства, причиною часткового згортання програми допомоги ВПО є дефіцит коштів, передбачених на такі видатки бюджетом. Грошей на таку допомогу може не вистачити вже до кінця року, тоді як кількість людей, які потребують підтримки, не зменшується. Через це розглядають варіант надання коштів виключно найвразливішим верствам населення.

"Варто було б спрямувати ці гроші на нових людей, що переміщаються, або на тих, кому важче, або тим, хто з інвалідністю. Я думаю, ми будемо думати над адресністю. І спільноти внутрішньо переміщених осіб розуміють, що немає сенсу все життя платити — це погано такий статус за людиною закріплювати, бо вона має ставати повноцінним членом громади, жити, як усі. Не треба нам стигматизувати людей", — додала міністр.

Минулого року на виплати на проживання переселенцям запроєктували 57 мільярди гривень, а виплатили 53 мільярди.

Нагадаємо, українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Раніше ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.