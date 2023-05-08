Допомога для українців — що відомо про Find Refuge

Українські вимушені переселенці. Фото: minre.gov.ua

Для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. Її запустила українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Що відомо про Find Refuge

Як зазначається, запустили міжнародну платформу для підтримки українців, які потерпають від війни.

На порталі можна надати та отримати консультації з правових питань. Також можна отримати допомогу під час пошуку житла, знайти поради з працевлаштування, зі сфери медицини та освіти.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно зареєструватися на порталі та заповнити відповідну онлайн-форму. Далі інформаційний запит має потрапити до волонтера, який займатиметься ним.

Примітно, що якщо людина має знання та досвід у певній сфері, то може стати волонтером, теж зареєструвавшись.

Проєкт сфокусований саме на внутрішньо переміщених особах (ВПО) та шукачах притулку. Організатори обіцяють, що з часом планують розширити діяльність, щоб допомогу мали змогу отримати всі, хто її потребує.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з 1 травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Йдеться про закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

Деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.