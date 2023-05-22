Помощь до 3 тыс. грн — ВПЛ снова задерживают госвыплаты

Украинские внутренние переселенцы. Фото: google.com.ua

В Украине переселенцы снова столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве призвали безотлагательно погасить задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Что известно о долгах государства перед ВПЛ

Как отмечает ведомство, на очередном заседании Координационного штаба по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) премьер Денис Шмыгаль отметил необходимость немедленного решения вопроса долга.

По результатам заседания Министерству финансов вместе с Министерством социальной политики поручили проработать вопрос о внесении изменений в бюджетную программу для обеспечения внутренне перемещенных лиц соцвыплатами в течение второго выплатного периода.

"Переселенцы не должны страдать из-за разногласий между отдельными ответственными ведомствами. Задержка выплат создает социальное напряжение. Люди должны получать выплаты пособия на проживание в четкие сроки. Ведь для многих из них это единственный источник дохода", — подчеркнула глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

В то же время, в Министерстве не назвали задолженную сумму, которую не получили переселенцы.

Когда должны поступать выплаты ВПЛ

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что перечисление средств государственной помощи ВПЛ осуществляется через государственное финучреждение "Ощадбанк" ежемесячно:

до 3 числа месяца;

до 13 числа месяца;

до 23 числа месяца.

При этом раз в месяц производится выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты госпомощи.

Каков размер помощи в 2023-м

В 2023 году для поддержки внутриперемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная материальная помощь от государства. Суммы выплаты следующие:

2 тыс. грн — для лиц от 18 лет;

3 тыс. грн — для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Напомним, в Украине некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.

Также мы писали, что для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.