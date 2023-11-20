Минцифры объявило новую программу для женщин — как получить 8 тыс. долларов

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Министерство цифровой трансформации Украины объявило новую образовательно-грантовую программу для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Грантовая программа для женщин

Как отмечают в ведомстве, деньги выделяют на развитие бизнеса женщин.

"Проходите бесплатное обучение и получайте грант на собственное дело — запускаем образовательно-грантовую программу "Початок" для предпринимателей", — говорится в сообщении.

Программа призвана помочь как тем, кто только начинает путь в бизнесе, так и уже имеющим собственное дело.

В Минцифры добавляют, что 200 самых ярких участниц получат по 3 тыс. долларов на развитие бизнеса, а двум участницам, которые будут иметь лучшие идеи, доплатят дополнительно по 5 тыс. долларов.

Особенности программы

Как поясняют в Министерстве, программа предусматривает онлайн-на оффлайн-обучение по:

маркетингу;

продажам;

финансовому планированию;

цифровой трансформации;

сервису;

стратегии ценообразования;

обещают консультации ведущих психологов;

менторское сопровождение.

Регистрация продлится до 30 ноября 2023 года по ссылке.

Образовательно-грантовая программа реализуется благодаря сети центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес, Министерству цифровой трансформации, Офису по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine (ООН Женщины в Украине), Посольству Японии в Украине.

"Присоединяйтесь к программе "Початок", чтобы повысить продажи и выйти на новые рынки", — сообщили в Минцифре.

Больше о финпомощи

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Также сообщалось, в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.