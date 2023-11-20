Минцифры объявило новую программу для женщин — как получить 8 тыс. долларов

Помощь до 8 тыс. долларов — в Украине объявили новую программу для женщин
Министерство цифровой трансформации Украины объявило новую образовательно-грантовую программу для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Грантовая программа для женщин
Как отмечают в ведомстве, деньги выделяют на развитие бизнеса женщин.
"Проходите бесплатное обучение и получайте грант на собственное дело — запускаем образовательно-грантовую программу "Початок" для предпринимателей", — говорится в сообщении.
Программа призвана помочь как тем, кто только начинает путь в бизнесе, так и уже имеющим собственное дело.
В Минцифры добавляют, что 200 самых ярких участниц получат по 3 тыс. долларов на развитие бизнеса, а двум участницам, которые будут иметь лучшие идеи, доплатят дополнительно по 5 тыс. долларов.
Особенности программы
Как поясняют в Министерстве, программа предусматривает онлайн-на оффлайн-обучение по:
- маркетингу;
- продажам;
- финансовому планированию;
- цифровой трансформации;
- сервису;
- стратегии ценообразования;
- обещают консультации ведущих психологов;
- менторское сопровождение.
Регистрация продлится до 30 ноября 2023 года по ссылке.
Образовательно-грантовая программа реализуется благодаря сети центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес, Министерству цифровой трансформации, Офису по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine (ООН Женщины в Украине), Посольству Японии в Украине.
"Присоединяйтесь к программе "Початок", чтобы повысить продажи и выйти на новые рынки", — сообщили в Минцифре.
Больше о финпомощи
Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.
Также сообщалось, в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.
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