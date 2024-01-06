Гроші на дітей — сума допомоги для батьків зросла

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У 2024 році держава підвищить розмір допомоги молодим батькам. Йдеться про "пакунок малюка", вартість якого зросте на майже 1 тис. гривень, а в самому пакунку з'явиться більше речей.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

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Як зросте сума допомоги для батьків

"Пакунок малюка" є одноразовою натуральною допомогою від держави родинам, у яких народився малюк. Декларована мета програми:

підтримка родини новонародженого;

допомога у забезпеченні належного догляду за немовлям.

Як зазначають у відомстві, загальну вартість допомоги при народженні дитини збільшать з 6816 грн до 7689 грн.

При цьому, за правилами, українці можуть відмовитися від "пакунка малюка" та обрати гроші.

Підвищення суми, яка виділяється на пакунок, пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. З 1 січня його розмір збільшився до 2563 грн. Тоді як "пакунок малюка" має дорівнювати трьом прожитковим мінімумам.

У самому переліку речей у пакунку збільшиться кількість позицій, на які найбільший попит. Йдеться про:

багаторазові вологостійкі пелюшки;

теплий одяг для немовлят;

більший розмір пледа-ковдри.

Водночас, зменшать кількість тих речей, з яких малюки стрімко виростають.

"Зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малюки швидко виростають. Це, зокрема, бодіки, штанці-повзунки", — пояснюють у пресслужбі.

У Мінсоцполітики зауважують, що новий склад пакунка вже пройшов затвердження. Зараз відбувається процедура державної реєстрації.

Хто, окрім батьків, може отримати допомогу

У відомстві уточнюють, що претендувати на пакунок можуть також усиновлювачі. Оформити допомогу дозволяється також:

опікунам;

прийомним батькам;

батькам-вихователям чи патронатним вихователям;

іноземцям та особам без громадянства, які законно перебувають в Україні;

особам, визнаним в Україні біженцями чи особами, які вимагають додаткового захисту, у яких народилися діти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).