Допомога для українців — хто може отримати гроші від World Vision

Гроші у руках. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Про це повідомляє видання Today.ua.

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Детальніше про виплати від World Vision

World Vision є міжнародною, гуманітарною та християнською некомерційною організацією, що представлена у майже 100 країнах світу. Вона вже близько 70 років займається програмами захисту дітей, родин та спільнот від бідності та нерівності.

Як зазначається, матеріальну допомогу можуть отримати також українці. Однак подавати заявки зможуть тільки вразливі категорії громадян, які проживають в одній з областей.

Оформити допомогу у 3,6 тис. гривень на особу на три місяці можуть жителі Миколаївської області. Тобто максимально можна одержати до 10,8 тис. гривень на одного члена родини.

При цьому обов'язково потрібно відповідати певним умовам. Людина, зокрема, має належати категорії вразливих, мати статус тимчасово переміщеної особи. Також важливо, щоб громадянин до цього не отримував гроші від міжнародних організацій упродовж останніх трьох місяців. У пріоритеті такі родини:

якщо її очолює самотня жінка чи батько;

є вагітна жінка або породілля;

громадяни похилого віку;

неповнолітні діти;

особи із хронічними хворобами;

люди з обмеженими можливостями.

Отримати гроші можуть деякі місцеві жителі. Йдеться про тих, хто постраждав під час війни, не отримував допомогу останні три місяці, або, ті, хто розмістив у себе вдома переселенців.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).