Деньги на детей — сумма пособия для родителей выросла

Помощь молодым родителям выросла — какие выплаты гарантирует государство
В 2024 году государство повысит размер пособия молодым родителям. Речь идет о "пакете малыша", стоимость которого вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом пакете появится больше вещей.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.
Как вырастет сумма пособия для родителей
"Пакет малыша" является одноразовой натуральной помощью от государства семьям, в которых родился малыш. Декларируемая цель программы:
- поддержка семьи новорожденного;
- помощь в обеспечении надлежащего ухода за младенцем.
Как отмечают в ведомстве, общую стоимость пособия при рождении ребенка увеличат с 6816 грн до 7689 грн.
При этом, по правилам, украинцы могут отказаться от "пакета малыша" и выбрать деньги.
Повышение выделяемой на пакет суммы связано с ростом прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. С 1 января его размер увеличился до 2563 грн. Тогда как "пакет малыша" должен быть равен трем прожиточным минимумам.
В самом перечне вещей в пакете увеличится количество позиций, на которые наибольший спрос. Речь идет о:
- многоразовых влагостойких пеленках;
- теплой одежде для младенцев;
- большем размере пледа-одеяла.
В то же время, уменьшат количество тех вещей, из которых малыши стремительно вырастают.
"Уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают. Это, в частности, бодики, штанишки-ползунки", — объясняют в пресс-службе.
В Минсоцполитики отмечают, что новый состав пакета уже прошел утверждение. Сейчас проходит процедура государственной регистрации.
Кто, кроме родителей, может получить помощь
В ведомстве уточняют, что претендовать на пакет могут также усыновители. Оформить помощь можно:
- опекунам;
- приемным родителям;
- родителям-воспитателям или патронатным воспитателям;
- иностранцам и лицам без гражданства, законно находящимся в Украине;
- лицам, признанным в Украине беженцами или лицами, требующим дополнительной защиты, у которых родились дети.
Что еще стоит знать
Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты в около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.
Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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