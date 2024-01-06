Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Помощь молодым родителям выросла — какие выплаты гарантирует государство arrow

Помощь молодым родителям выросла — какие выплаты гарантирует государство

6 января 2024 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги на детей — сумма пособия для родителей выросла
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году государство повысит размер пособия молодым родителям. Речь идет о "пакете малыша", стоимость которого вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом пакете появится больше вещей.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Как вырастет сумма пособия для родителей

"Пакет малыша" является одноразовой натуральной помощью от государства семьям, в которых родился малыш. Декларируемая цель программы:

  • поддержка семьи новорожденного;
  • помощь в обеспечении надлежащего ухода за младенцем.

Как отмечают в ведомстве, общую стоимость пособия при рождении ребенка увеличат с 6816 грн до 7689 грн.

При этом, по правилам, украинцы могут отказаться от "пакета малыша" и выбрать деньги.

Повышение выделяемой на пакет суммы связано с ростом прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. С 1 января его размер увеличился до 2563 грн. Тогда как "пакет малыша" должен быть равен трем прожиточным минимумам.

В самом перечне вещей в пакете увеличится количество позиций, на которые наибольший спрос. Речь идет о:

  • многоразовых влагостойких пеленках;
  • теплой одежде для младенцев;
  • большем размере пледа-одеяла.

В то же время, уменьшат количество тех вещей, из которых малыши стремительно вырастают.

"Уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают. Это, в частности, бодики, штанишки-ползунки", — объясняют в пресс-службе.

В Минсоцполитики отмечают, что новый состав пакета уже прошел утверждение. Сейчас проходит процедура государственной регистрации.

Кто, кроме родителей, может получить помощь

В ведомстве уточняют, что претендовать на пакет могут также усыновители. Оформить помощь можно:

  • опекунам;
  • приемным родителям;
  • родителям-воспитателям или патронатным воспитателям;
  • иностранцам и лицам без гражданства, законно находящимся в Украине;
  • лицам, признанным в Украине беженцами или лицами, требующим дополнительной защиты, у которых родились дети.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты в около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме