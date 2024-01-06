Деньги на детей — сумма пособия для родителей выросла

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В 2024 году государство повысит размер пособия молодым родителям. Речь идет о "пакете малыша", стоимость которого вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом пакете появится больше вещей.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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"Пакет малыша" является одноразовой натуральной помощью от государства семьям, в которых родился малыш. Декларируемая цель программы:

поддержка семьи новорожденного;

помощь в обеспечении надлежащего ухода за младенцем.

Как отмечают в ведомстве, общую стоимость пособия при рождении ребенка увеличат с 6816 грн до 7689 грн.

При этом, по правилам, украинцы могут отказаться от "пакета малыша" и выбрать деньги.

Повышение выделяемой на пакет суммы связано с ростом прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. С 1 января его размер увеличился до 2563 грн. Тогда как "пакет малыша" должен быть равен трем прожиточным минимумам.

В самом перечне вещей в пакете увеличится количество позиций, на которые наибольший спрос. Речь идет о:

многоразовых влагостойких пеленках;

теплой одежде для младенцев;

большем размере пледа-одеяла.

В то же время, уменьшат количество тех вещей, из которых малыши стремительно вырастают.

"Уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают. Это, в частности, бодики, штанишки-ползунки", — объясняют в пресс-службе.

В Минсоцполитики отмечают, что новый состав пакета уже прошел утверждение. Сейчас проходит процедура государственной регистрации.

Кто, кроме родителей, может получить помощь

В ведомстве уточняют, что претендовать на пакет могут также усыновители. Оформить помощь можно:

опекунам;

приемным родителям;

родителям-воспитателям или патронатным воспитателям;

иностранцам и лицам без гражданства, законно находящимся в Украине;

лицам, признанным в Украине беженцами или лицами, требующим дополнительной защиты, у которых родились дети.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты в около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).