Допомога пенсіонерам — хто може отримати додатково 5,3 тис. грн

Йдеться про стипендію для колишніх спортсменів

Деякі літні жителі Києва можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу від столичної мерії. Йдеться про стипендію у сумі понад 5,3 тисячі гривень.

Про це розповіли у пресцентрі Київської міської державної адміністрації.

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Хто має право на доплату

Як зазначається, у столиці започаткували стипендію Київського міського голови. Вона розрахована на пенсіонерів — у минулому діячів фізичної культури та спорту. Відповідне розпорядження підписав мер міста Віталій Кличко.

На отримання виплати можуть розраховувати українці, які досягли 60-річного віку, мають столичну реєстрацію і живуть у Києві.

Йдеться про спортсменів, які посіли 1-6-е місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, призерів та чемпіонів спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівня, а також тренерів, які не менше 30 років активно працювали у сфері фізкультури та спорту й зробили вагомий внесок у розвиток цієї сфери.

Претендентів на здобуття стипендії висуватимуть спільно Асоціація ветеранів спорту України, Рада ветеранів фізкультури та спорту Києва, фізкультурно-спортивні відомства, товариства громадських організацій та спортивні федерації.

Сформує конкурсну комісію, яка згодом назве стипендіатів, Департамент молоді та спорту.

Як встановлюватимуть суму доплати

Заяви про присудження стипендії подаватимуть до конкурсної комісії щорічно до 1 листопада. Кількість стипендій обмежена — щороку присуджуватимуть не більше 50-ти.

Розмір — два прожиткові мінімуми. Оскільки станом на 1 січня 2023 року він становить 2684 грн, то пенсіонери матимуть змогу розраховувати на 5368 грн. При цьому стипендію можна отримати вдруге не раніше, ніж за два роки після першої.

Раніше в Києві запровадили стипендію міського голови для видатних спортсменів, досягнення яких допомагають зміцнити міжнародний авторитет Києва як спортивної столиці європейської держави. Цю стипендію щороку даватимуть близько сотні осіб.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.