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Помощь пенсионерам: кто может получить дополнительно 5,3 тыс. грн

8 апреля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь пенсионерам — кто может получить дополнительно 5,3 тыс. грн
Речь идет о стипендии для бывших спортсменов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые пожилые жители Киева могут рассчитывать на дополнительное пособие от столичной мэрии. Речь идет о стипендии в сумме более 5,3 тысячи гривен.

Об этом рассказали в пресс-центре Киевской городской государственной администрации.

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Кто имеет право на доплату

Как отмечается, в столице положили начало стипендии Киевского городского головы. Она рассчитана на пенсионеров — в прошлом деятелей физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Кличко.

На получение выплаты могут рассчитывать украинцы, достигшие 60-летнего возраста, имеющие столичную регистрацию и проживающие в Киеве.

Речь идет о спортсменах, занявших 1-6-е места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, призёрах и чемпионах на спортивных соревнованиях всеукраинского и международного уровня, а также тренерах, которые не менее 30 лет активно работали в сфере физкультуры и спорта и сделали весомый вклад в развитие данной сферы.

Претендентов на получение стипендии будут выдвигать совместно Ассоциация ветеранов спорта Украины, Совет ветеранов физкультуры и спорта Киева, физкультурно-спортивные ведомства, общественные организации и спортивные федерации.

Сформирует конкурсную комиссию, которая впоследствии назовет стипендиатов, Департамент молодежи и спорта.

Как будут устанавливать сумму доплаты

Заявления о присуждении стипендии будут подаваться в конкурсную комиссию ежегодно до 1 ноября. Количество стипендий ограничено — ежегодно будут присуждать не больше 50-ти.

Размер — два прожиточных минимума. Поскольку по состоянию на 1 января 2023 года он составляет 2684 грн, то пенсионеры смогут рассчитывать на 5368 грн. При этом стипендию можно получить во второй раз не раньше, чем через два года после первой.

Ранее в Киеве была введена стипендия городского главы для выдающихся спортсменов, достижения которых помогают укрепить международный авторитет Киева как спортивной столицы европейского государства. Эту стипендию ежегодно будут давать около сотни человек.

Напомним, в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере до 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.

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