Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українським пенсіонерам обіцяють щомісячні доплати за деяких умов arrow

Українським пенсіонерам обіцяють щомісячні доплати за деяких умов

25 березня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто може розраховувати на щомісячні доплати
Щомісячні грошові доплати доходять до 570 гривень
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Читайте також:

Хто має право на доплати

За словами першої заступниці міністра соцполітики Дар’ї Марчак, розмір доплати може становити 300-570 гривень. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

"Щомісячні компенсаційні виплати це не нова ініціатива. Вона була запроваджена ще з 2020 року… Така виплата провадиться, якщо розмір пенсії, яку отримує людина, не досягає 10 340 грн", — пояснила вона.

Ще однією умовою є вік. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років.

Представниця Мінсоцполітики повідомила, що зокрема пенсіонери, яким виповнилося:

  • 70-75 років — мають право на виплату до 300 грн;
  • віком 75-80 років — до 456 гривень;
  • віком від 80 років — 570 гривень.

Таким чином, на найвищі доплати можна розраховувати тим пенсіонерам, хто у більш поважному віці.

Інші доплати до пенсій

Деякі українці за особливі заслуги перед Україною мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення 50-річного віку та доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Проте лише за умови, що вони виховали п’ять або більше дітей щонайменше до шестирічного віку та напрацювали мінімум 15 років страхового стажу.

Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних громадян — 2093 гривні. Таким чином доплата таким матерям становитиме 732,55 гривні.  

При цьому за вибором матері чи в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Більше про пенсії та доплати

Нагадаємо, ми писали, що у 2023 році пенсіонерам продовжать здійснювати доплати навіть попри те, що загального підвищення виплат не буде у зв'язку з економією коштів на тлі війни. Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян.

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:23Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

09:07 G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

09:02 Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

08:50 Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

08:33 Байден і Трюдо не надаватимуть притулку біженцям: деталі угоди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:17 Сенатори партій просять Байдена передати МКС докази звірств рф в Україні

08:00 Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

07:46Росіяни знову атакували Україну: у Генштабі розповіли, скільки ударів за добу завдав ворог

07:44 Багато українців вже в квітні можуть втратити право на субсидії

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

23:46На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

Новина з відео

22:46 У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:32Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

Новина з відео

19:35 Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час

Новина з відео

19:30 Участь Миколаївського порту в зерновій угоді залежить від успіхів на полі бою, — Кубраков

Новина з відео

19:24 "Мотор Січ" працювала з іранськими компаніями, які розробляли дрони Shahed: розслідування

Новина з відео

19:12 Зеленський вручив очільнику МЗС Литви орден князя Ярослава Мудрого

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 09:22

Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

None 25 Березень 09:23

G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

None 25 Березень 09:02

Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

None 25 Березень 09:04

Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB