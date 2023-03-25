Пенсії в Україні — хто може розраховувати на щомісячні доплати

Щомісячні грошові доплати доходять до 570 гривень

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Хто має право на доплати

За словами першої заступниці міністра соцполітики Дар’ї Марчак, розмір доплати може становити 300-570 гривень. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

"Щомісячні компенсаційні виплати — це не нова ініціатива. Вона була запроваджена ще з 2020 року… Така виплата провадиться, якщо розмір пенсії, яку отримує людина, не досягає 10 340 грн", — пояснила вона.

Ще однією умовою є вік. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років.

Представниця Мінсоцполітики повідомила, що зокрема пенсіонери, яким виповнилося:

70-75 років — мають право на виплату до 300 грн;

віком 75-80 років — до 456 гривень;

віком від 80 років — 570 гривень.

Таким чином, на найвищі доплати можна розраховувати тим пенсіонерам, хто у більш поважному віці.

Інші доплати до пенсій

Деякі українці за особливі заслуги перед Україною мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення 50-річного віку та доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Проте лише за умови, що вони виховали п’ять або більше дітей щонайменше до шестирічного віку та напрацювали мінімум 15 років страхового стажу.

Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних громадян — 2093 гривні. Таким чином доплата таким матерям становитиме 732,55 гривні.

При цьому за вибором матері чи в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Більше про пенсії та доплати

Нагадаємо, ми писали, що у 2023 році пенсіонерам продовжать здійснювати доплати навіть попри те, що загального підвищення виплат не буде у зв'язку з економією коштів на тлі війни. Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян.

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.