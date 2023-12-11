Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Допомога переселенцям — українці можуть оформити нові виплати arrow

Допомога переселенцям — українці можуть оформити нові виплати

11 грудня 2023 08:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога ВПО від Action Against Hunger — як оформити нові виплати
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про можливість оформлення нових виплат для українських переселенців. Її надасть недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про нові виплати

Як зазначають у відомстві, українці, які протягом листопада 2023 року виїхали з районів активних бойових дій у Чернівецьку територіальну громаду, можуть оформити фінансову підтримку від  організації Action Against Hunger.

Це всесвітня гуманітарна організація, яку створили у Франції з метою подолання голоду у світі. Зокрема, організація допомагає дітям, які страждають від голоду, і забезпечує громадам доступ до безпечної води. Її діяльність охоплює 50 країн.

Як отримати допомогу ВПО

Для того, щоб подати заявку на допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму за наступним посиланням.

При цьому треба надати оригінали документів:

  • паспорта;
  • індивідуального податкового номера;
  • свідоцтва про народження дитини (дітей);
  • довідки ВПО.

У відомстві зауважили, що заповнення онлайн-форми не є фінальною реєстрацією у відповідній програмі. Після реєстрації спеціалісти програми мають зв’язатися з кандидатами та повідомити про подальші дії.

Раніше ця гуманітарна організація Action Against Hunger (ACF) надала внутрішньо переміщеним особам в області продуктові набори вагою 35 кг кожний.

Більше про допомогу

Раніше ми писали, що деякі маленькі українці мають право на грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Йдеться про малюків загиблих батьків-військових.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Актуальне по темі