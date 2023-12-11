Допомога ВПО від Action Against Hunger — як оформити нові виплати

Допомога переселенцям — українці можуть оформити нові виплати
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про можливість оформлення нових виплат для українських переселенців. Її надасть недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger.
Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.
Детальніше про нові виплати
Як зазначають у відомстві, українці, які протягом листопада 2023 року виїхали з районів активних бойових дій у Чернівецьку територіальну громаду, можуть оформити фінансову підтримку від організації Action Against Hunger.
Це всесвітня гуманітарна організація, яку створили у Франції з метою подолання голоду у світі. Зокрема, організація допомагає дітям, які страждають від голоду, і забезпечує громадам доступ до безпечної води. Її діяльність охоплює 50 країн.
Як отримати допомогу ВПО
Для того, щоб подати заявку на допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму за наступним посиланням.
При цьому треба надати оригінали документів:
- паспорта;
- індивідуального податкового номера;
- свідоцтва про народження дитини (дітей);
- довідки ВПО.
У відомстві зауважили, що заповнення онлайн-форми не є фінальною реєстрацією у відповідній програмі. Після реєстрації спеціалісти програми мають зв’язатися з кандидатами та повідомити про подальші дії.
Раніше ця гуманітарна організація Action Against Hunger (ACF) надала внутрішньо переміщеним особам в області продуктові набори вагою 35 кг кожний.
Більше про допомогу
Раніше ми писали, що деякі маленькі українці мають право на грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Йдеться про малюків загиблих батьків-військових.
Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.
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