Помощь в 6,8 тыс. грн — кому дают месяц на получение денег

Денежные купюры в руках. Фото: Today.ua

В Министерстве социальной политики Украины напоминают гражданам о возможности получения материальной или финансовой помощи на ребенка. В некоторых случаях на ее оформление отведено всего 30 дней.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

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Кто может оформить помощь на ребенка

Как отмечают в Минсоцполитики, речь идет о "бэби-боксах" в случае рождения малыша. Граждане могут выбрать: помощь в виде первоочередных вещей для малыша или деньги.

В Министерстве отмечают, что в "пакет малыша" входит около ста вещей, которые необходимы для ухода за ребенком: одежда, пеленки, матрас, одеяла, средства гигиены, игрушки.

Каждая семья может отказаться от пакета, а взять сумму, аналогичную стоимости "беби-бокса" — 6,81 тыс. гривен. Деньги можно получить в течение года со дня рождения ребенка.

В большинстве своем помощь родителям выдают в учреждениях здравоохранения после рождения ребенка. Однако есть случаи, когда отводят 30 дней на получение "пакета".

"Если ребенок рождается за пределами Украины или на временно оккупированной территории, пакет можно получить позже. На это у родителей есть 30 календарных дней от рождения малыша", — объясняют в ведомстве.

Условия получения помощи

Для того, чтобы получить помощь, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАПа) или управление соцзащиты. Там нужно:

написать заявление;

оставить копию паспорта;

добавить копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего рождение вне медицинского учреждения;

показать справку, что помощь не получали в другом медучреждении.

Источник: Минсоцполитики

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