Помощь ВПЛ от Action Against Hunger — как оформить новые выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о возможности оформления новых выплат для украинских переселенцев. Ее предоставит негосударственная гуманитарная организация Action Against Hunger.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram.

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Подробнее о новых выплатах

Как отмечают в ведомстве, украинцы, которые в ноябре 2023 года выехали из районов активных боевых действий в Черновицкую территориальную общину, могут оформить финансовую поддержку от организации Action Against Hunger.

Это всемирная гуманитарная организация, созданная во Франции с целью преодоления голода в мире. В частности, организация помогает детям, страдающим голодом, и обеспечивает общинам доступ к безопасной воде. Ее деятельность охватывает 50 стран.

Как получить помощь ВПЛ

Для того, чтобы подать заявку на помощь, необходимо заполнить онлайн-форму по следующей ссылке.

При этом нужно предоставить оригиналы документов:

паспорта;

индивидуального налогового номера;

свидетельства о рождении ребенка (детей);

справки ВПЛ.

В ведомстве отметили, что заполнение онлайн формы не является финальной регистрацией в соответствующей программе. После регистрации специалисты программы должны связаться с кандидатами и сообщить о дальнейших действиях.

Ранее эта гуманитарная организация Action Against Hunger (ACF) предоставила внутренне перемещенным лицам в области продуктовые наборы весом 35 кг каждый.

Больше о помощи

Ранее мы писали, что некоторые маленькие украинцы имеют право на пособие в размере 5 тыс. гривен. Речь идет о малышах погибших родителей-военных.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.