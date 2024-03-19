Денежная помощь — украинцы могут получить выплаты в 3,5 тыс. грн

Пачка гривневых купюр. Фото: РБК-Украина

Часть украинцев могут получить средства от благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала новая регистрация на выплаты более чем в 3,5 тыс. грн для одной из областей.

Об этом сообщают организаторы оказания помощи УВКБ ООН в Сумской области.

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Кто получит финансовую помощь

Как отмечается, мобильная бригада этого благотворительного фонда будет работать в Сумской области. Она будет собирать информацию и принимать заявки от переселенцев и пострадавших от войны на выплаты УВКБ ООН.

В частности, зарегистрироваться смогут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свои дома с 24 февраля 2022 года;

жители области, пострадавшие от военных действий;

беженцы, вернувшиеся в свои дома после вынужденного перемещения из-за войны.

Граждане должны отвечать условиям и критериям уязвимости:

не получали финпомощь от разных международных организаций;

доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена домохозяйства за месяц;

в семье есть только один из родителей с несовершеннолетними детьми или с пожилыми людьми более 55 лет;

семью возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей или пожилой человек с детьми, которым нет 18 лет;

семья, в составе которой есть лица с особыми потребностями;

приемные семьи, где занимаются детьми без сопровождения и детьми, родители которых разведены.

Для вышеперечисленных лиц будет предоставлена помощь в размере более 3,5 тыс. грн в течение трех месяцев. То есть всего один человек может получить от благотворительной организации 10,8 тыс. грн.

Как подать заявку на помощь

Заявки будет принимать мобильная бригада. Чтобы зарегистрироваться на получение помощи, нужно будет обратиться в один из пунктов регистрации:

19 марта (12:00-15:00) в населенном пункте Ярославец (Кролевецкая ТГ), ул. Победы, 16;

20 марта (11:00-16:00) в населенном пункте Чупаховка (Чупаховская ТГ), ул. Воздвиженская, 53;

21 марта (12:00-15:00) в населенном пункте Реутинцы (Кролевецкая ТГ), ул. Победы, 5б;

22 марта (12:00-15:00) в населенном пункте Алтыновка (Кролевецкая ТГ), ул. Путь, 26.

Подробная информация о программе, условиях подачи заявки и адресах пунктов сбора данных доступна по ссылке.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут получить дополнительную помощь от благотворительного фонда "Люмос Украины". Сейчас идет прием заявок в нескольких регионах.

Также граждане могут зарегистрироваться на новое пособие от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн в месяц.