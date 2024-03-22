Грошова допомога для українців — хто і як може отримати виплати від 8 тис. грн

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Українські громадяни можуть отримати чималу матеріальну допомогу за новою державною програмою. Заявки на участь у програмі приймають до 24 березня 2024 року.

Відповідну держпрограму анонсував глава уряду Денис Шмигаль.

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За словами прем'єра, гроші держава гарантує тим громадянам, які мають фермерські господарства на деокупованих територіях та громадах, де відбувались бойові дії. Фермери можуть отримати по 8 тис.гривень на гектар оброблених угідь. Максимальна площа може досягати 120 гектарів. Йдеться про кошти, які будуть сприяти посівній та збору урожаю в непростий для українців час.

"Це кошти, які допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай. І для нас важливо підтримати саме фермерів на деокупованих територіях", — повідомив очільник уряду.

Як долучитися до урядової програми

Громадянам, для того, щоб долучитися до програми підтримки, необхідно звернутися до Державного агрореєстру та надати документи, де підтверджується право володіння чи оренду на землю.

Також ФАО разом з Міністерством агрополітики та продовольства запустить нову програму підтримки, що дозволить отримати насіння сої та соняшнику на здійснення весняної посівної кампанії. Йдеться про малі та середні фермерські господарства у прифронтових регіонах. Очікується, що це посприяє розвитку сільського господарства в областях, які найбільше постраждали через військові дії.

Зазначається, що претендувати на відповідну допомогу зможуть більш ніж 3 тис. фермерів із різних куточків країни.

Заявки для участі у держпрограмі будуть приймати до 24 березня 2024 року через Державний агрореєстр. Однак подання заявок не є гарантією на отримання допомоги.

Про ухвалені рішення щодо відібраних учасників програми повідомлять через ДАР. Також фермерам потрібно буде самостійно забрати надане насіння зі складів, підтверджуючи власну участь у держпрограмі та готовність до здійснення сівби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, компанія Google відкрила три безкоштовні навчальні програми для українського бізнесу. Вони покликані допомогти українцям масштабувати, підвищити конкурентоспроможність та захистити власні компанії від кіберзагроз.

Раніше ми писали, близько 15% українських підприємств працює на повну потужність. Це є значним покращенням порівняно із минулим роком, коли лише 6% функціонували на максимумі.