Денежная помощь для украинцев — кто и как может получить выплаты от 8 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинские граждане могут получить большую материальную помощь по новой государственной программе. Заявки на участие в программе принимаются до 24 марта 2024 года.

Соответствующую госпрограмму анонсировал глава правительства Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, деньги государство гарантирует гражданам, имеющим фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и громадах, где происходили боевые действия. Фермеры могут получить по 8 тыс. гривен на гектар обработанных угодий. Максимальная площадь может достигать 120 га.

Речь идет о средствах, которые будут способствовать посевной и сбору урожая в непростое для украинцев время.

"Это средства, которые помогут провести посевную, а затем собрать урожай. И для нас важно поддержать именно фермеров на деоккупированных территориях", — сообщил глава правительства.

Как присоединиться к правительственной программе

Гражданам, для того чтобы присоединиться к программе поддержки, необходимо обратиться в Государственный агрореестр и предоставить документы, где подтверждается право владения или аренды на землю.

Также ФАО вместе с Министерством агрополитики и продовольствия запустит новую программу поддержки, которая позволит получить семена сои и подсолнечника для осуществления весенней посевной кампании. Речь идет о малых и средних фермерских хозяйствах в прифронтовых регионах. Ожидается, что это поспособствует развитию сельского хозяйства в областях, наиболее пострадавших из-за военных действий.

Отмечается, что претендовать на соответствующую помощь смогут более 3 тыс. фермеров из разных уголков страны.

Заявки для участия в госпрограмме будут приниматься до 24 марта 2024 года через Государственный агрореестр. Однако подача заявок не является гарантией на получение помощи.

О принятых решениях относительно отобранных участников программы сообщат через ГАР. Также фермерам нужно будет самостоятельно забрать предоставленные семена со складов, подтверждая собственное участие в госпрограмме и готовность к осуществлению посева.

Что еще стоит знать

Напомним, компания Google открыла три бесплатных обучающих программы для украинского бизнеса. Они призваны помочь украинцам масштабировать, повысить конкурентоспособность и оградить собственные компании от киберугроз.

Ранее мы писали, что около 15% украинских предприятий работает на полную мощность. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда только 6% функционировали на максимуме.