Як отримати допомогу від Червоного Хреста 2500 грн — інструкція

Комісія Червоного Хреста з'ясує всі обставини, які стануть підставою для нарахування матеріальної підтримки

Ще з квітня минулого року український уряд дав старт програмі виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яка була заснована за участі місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України. Нині ці виплати вже розпочато.

Хто може розраховувати на фінансову допомогу та як її отримати, пише Главред.

Яка сума виплат від Червоного Хреста

Фінансова допомога від Червоного Хреста складає 2500 грн на одну особу на місяць.

Кому світять виплати від МКЧХ

На грошову допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи. Люди, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

При цьому відповідна комісія Червоного Хреста з'ясує всі обставини, які стануть підставою для нарахування матеріальної підтримки.

Пріоритетними будуть такі категорії громадян:

особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину-сироту;

родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як отримати допомогу від Червоного Хреста ВПО

Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

Виплата спочатку буде разова, але буде можливість продовжити цю допомогу залежно від категорії громадян.

За словами віцепрезидента українського Червоного Хреста Павла Розенка, виплати здійснюватимуться через портал Дія.

Як отримати консультацію щодо приєднання до програми

Ви можете звернутися до Міністерства соціальної політики України за вказаними номерами. Для подання звернень у телефонному режимі громадянам слід телефонувати на урядову "гарячу лінію" за безкоштовним телефоном: 1545.

Якщо у вас виникли питання, пов’язані з виплатами, будь ласка, зверніться до Контактного центру МКЧХ за телефоном: 0 800 300 155.

Нагадаємо, ми писали про те, що Червоний Хрест оплачуватиме українським біженцям оренду житла у Польщі. Сума фінансування залежить від площі приміщення. Але вона коливатиметься в межах від 425 до 700 євро.

Також ми розповідали, що державна фінустанова "ПриватБанк" почала виплачувати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Вона поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).