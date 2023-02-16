Как получить помощь от Красного Креста 2500 грн — инструкция

Комиссия Красного Креста выяснит все обстоятельства, которые станут основанием для начисления материальной поддержки

Еще с апреля прошлого года украинское правительство дало старт программе выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), основанной при участии миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины. В настоящее время эти выплаты уже начаты.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь и как ее получить, пишет Главред.

Какая сумма выплат от Красного Креста

Финансовая помощь от Красного Креста составляет 2500 грн. на одного человека в месяц.

Кому светят выплаты от МККК

На пособие могут рассчитывать внутренне перемещенные лица. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Соответствующая комиссия Красного Креста выяснит все обстоятельства, которые станут основанием для начисления материальной поддержки.

Приоритетными будут следующие категории граждан:

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Как получить помощь от Красного Креста ВПО

Выплаты будут производиться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы есть помощь.

Выплата сначала будет разовая, но будет возможность продлить эту помощь в зависимости от категории граждан.

По словам вице-президента украинского Красного Креста Павла Розенко, выплаты будут осуществляться через портал Дія.

Как получить консультацию по присоединению к программе

Вы можете обратиться в Министерство социальной политики Украины по указанным номерам. Для подачи обращений в телефонном режиме гражданам следует звонить на "горячую линию" по бесплатному телефону: 1545.

Если у вас возникли вопросы, связанные с выплатами, пожалуйста, обратитесь в Контактный центр МККК по телефону: 0 800 300 155.

Напомним, мы писали, что Красный Крест будет оплачивать украинским беженцам аренду жилья в Польше. Сумма финансирования находится в зависимости от площади помещения. Но она будет колебаться от 425 до 700 евро.

Также мы рассказывали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выплачивать пособие от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Она распространяется на внутренне перемещенные лица (ВПЛ).