Как получить помощь от Красного Креста 2500 грн — инструкция

Помощь от Красного Креста 2500 грн: кто имеет право и как получить
Еще с апреля прошлого года украинское правительство дало старт программе выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), основанной при участии миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины. В настоящее время эти выплаты уже начаты.
Кто может рассчитывать на финансовую помощь и как ее получить, пишет Главред.
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Какая сумма выплат от Красного Креста
Финансовая помощь от Красного Креста составляет 2500 грн. на одного человека в месяц.
Кому светят выплаты от МККК
На пособие могут рассчитывать внутренне перемещенные лица. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Соответствующая комиссия Красного Креста выяснит все обстоятельства, которые станут основанием для начисления материальной поддержки.
Приоритетными будут следующие категории граждан:
- лица с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту;
- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.
Как получить помощь от Красного Креста ВПО
Выплаты будут производиться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.
Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы есть помощь.
Выплата сначала будет разовая, но будет возможность продлить эту помощь в зависимости от категории граждан.
По словам вице-президента украинского Красного Креста Павла Розенко, выплаты будут осуществляться через портал Дія.
Как получить консультацию по присоединению к программе
Вы можете обратиться в Министерство социальной политики Украины по указанным номерам. Для подачи обращений в телефонном режиме гражданам следует звонить на "горячую линию" по бесплатному телефону: 1545.
Если у вас возникли вопросы, связанные с выплатами, пожалуйста, обратитесь в Контактный центр МККК по телефону: 0 800 300 155.
Напомним, мы писали, что Красный Крест будет оплачивать украинским беженцам аренду жилья в Польше. Сумма финансирования находится в зависимости от площади помещения. Но она будет колебаться от 425 до 700 евро.
Также мы рассказывали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выплачивать пособие от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Она распространяется на внутренне перемещенные лица (ВПЛ).