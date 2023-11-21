Допомога від держави — Кабмін змінив порядок виплат для ВПО

Людина тримає гаманець з грошима. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внаслідок війни, яку почала Росія, багато українців були змушені покинути свій дім та переїхати до інших областей, таким чином вони стали внутрішньо переміщеними особами. Таким чином держава постійно виплачує грошову допомогу для цих переселенців.

У пресслужбі Мінреінтеграції повідомили про зміни, які були впроваджені щодо порядку виплат для ВПО.

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Зазначається, що засідання Кабінету міністрів відбулося сьогодні, 21 листопада. Під час нього було внесено зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплати їм допомоги від держави.

Що змінилося

Тепер ВПО, які протягом певного часу жили за кордоном, можуть звертатися для того, аби їм призначили виплати через 15 днів після повернення до України. Йдеться про тих, хто займається оформленням виплат перший раз.

"У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА", — додали у пресслужбі.

Щодо виплат для ВПО

Крім того, внутрішньо переміщені особи будуть отримати виплати протягом трьох місяців після того, як завершаться бойові дії або тимчасова окупація в тих населених пунктах, з яких вони виїхали. До цього рішення виплати були припинені вже на наступний місяць.

"Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи — підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості", — пояснюють у повідомленні.

Своєю чергою у Постанові врегульовується і питання щодо оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

"Дякую всім, хто долучився до напрацювання цих нововведень для підтримки наших внутрішніх переселенців. Нам важливо, щоб люди відчували підтримку держави, що вони не залишилися сам на сам зі своїми проблемами", — зауважила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

Нагадаємо, в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.