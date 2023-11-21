Помощь от государства — Кабмин изменил порядок выплат для ВПЛ

Человек держит кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В результате войны, которую начала Россия, многие украинцы были вынуждены покинуть свой дом и переехать в другие области, таким образом они стали внутренне перемещенными лицами. Таким образом, государство постоянно выплачивает денежную помощь для таких переселенцев.

В пресс-службе Минреинтеграции сообщили об изменениях, которые были введены по порядку выплат для ВПЛ.

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Отмечается, что заседание Кабинета Министров состоялось сегодня, 21 ноября. Во время него были внесены изменения в ряд правительственных постановлений по учету ВПЛ и выплаты им помощи от государства.

Что изменилось

Теперь ВПЛ, которые в течение определенного времени жили за границей, могут обращаться за тем, чтобы им назначили выплаты через 15 дней после возвращения в Украину. Речь идет о тех, кто занимается оформлением выплат в первый раз.

"В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А в случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА", — добавили в пресс-службе.

Относительно выплат для ВПЛ

Кроме того, внутренне перемещенные лица получат выплаты в течение трех месяцев после того, как завершатся боевые действия или временная оккупация в тех населенных пунктах, из которых они уехали. До этого решение выплаты были приостановлены уже на следующий месяц.

"Неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости. В частности, путем трудоустройства, регистрации как физического лица — предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес / ваучера на обучение и т.д. Или приобрести статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости", — объясняют в сообщении.

В свою очередь в Постановлении регулируется и вопрос оформления справки о взятии на учет ВПЛ.

"Благодарю всех, кто приобщился к наработке этих нововведений для поддержки наших внутренних переселенцев. Нам важно, чтобы люди чувствовали поддержку государства, что они не остались один на один со своими проблемами", — отметила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Напомним, в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.