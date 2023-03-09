Які грошові гарантії надає держава волонтерам та їх сім'ям у випадку інвалідності чи смерті на війні

Виплати призначають у зв'язку з отриманням інвалідності та загибелі

В Україні волонтерам та їхнім родичам передбачена одноразова грошова допомога у певних випадках. Зокрема, виплати призначають у зв'язку з отриманням інвалідності та загибелі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Виплати у разі інвалідності

Так, в разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми чи каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги, у залежності від ступеня втрати працездатності призначають одноразову грошову допомогу:

інвалідність І групи — 250 прожиткових мінімумів;

інвалідність II групи — 200 прожиткових мінімумів;

інвалідність III групи — 150 прожиткових мінімумів.

Як оформити допомогу

Для того, щоб оформити допомогу, потрібно звернутися у міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності волонтера, утвореної Міністерством у справах ветеранів України.

Призначають допомогу на основі поданої заяви та документів:

копії довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

довідки судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень;

у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів силових відомств;

інших документів, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районах АТО, ООС, бойових дій та збройного конфлікту.

"Виплата допомоги проводиться після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету на ці допомоги", — наголошується у повідомленні.

Виплати у разі загибелі чи смерті

У разі загибелі чи смерті волонтера під час надання волонтерської допомоги в районах АТО, ООС бойових дій та збройних конфліктів родина загиблого (померлого), його батьки та утриманці мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 500 прожиткових мінімумів.

Звертатися також потрібно у міжвідомчу комісію.

Оформлення допомоги:

для отримання одноразової грошової допомоги члени сімʼї мають надати заяву і такі документи:

довідка судово-медичної експертизи про причини смерті або довідка про характер отриманих поранень;

свідчення керівника одного з підрозділів ЗСУ, інших військових формувань (у разі необхідності).

"Допомога виплачується не лише членам родини волонтера, а й утриманцю, який не є його членом сімʼї. Виплата провадиться відповідно до рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування відповідної особи на утриманні загиблого (померлого)", — зазначає пресслужба омбудсмена.

Прожитковий мінімум для непрацездатних та осіб з інвалідністю становить 2093 грн.

Для непрацездатних та осіб з інвалідністю: 2093 грн. Джерело: https://www.golovbukh.ua/article/9151-projitkoviy-mnmum-2023 Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Для непрацездатних та осіб з інвалідністю: 2093 грн. Джерело: https://www.golovbukh.ua/article/9151-projitkoviy-mnmum-2023 Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року військовослужбовці отримають оновлені суми грошового забезпечення. Щомісячну надбавку у 30 тисяч багатьом скасували, однак підняли місячні оклади низці категоріям військовим.