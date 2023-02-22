Допомога переселенцям — у Мінреінтеграції пояснили, коли виплатять гроші

На покриття витрат направили 5,5 млрд гривень

В Україні внутрішньо переміщеним особам (ВПО) затримують виплати допомоги на проживання. Однак найближчим часом цю проблему вирішать, адже на покриття витрат направили 5,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Затримки виплат ВПО

У Мінреінтеграції зазначили, що від громадян на гарячі лінії відомства надходили численні скарги щодо затримки виплат переселенцям.

Як заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук, після цього направили відповідний запит у Міністерство соціальної політики. Там заявили, що на виплати вже направили більше п'яти мільярдів гривень.

При цьому у Державній казначейській службі заявили, що виплати вважаються першочерговими.

"Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті Мінреінтеграції", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Нарахування інших соцвиплат

У Міністерстві соцiальної політики України раніше нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.

За інформацією відомства, виплати не були продовжені автоматично трьом категоріям громадян:

малозабезпеченим сім'ям;

одиноким матерям (батькам), яким передбачена допомога на дітей;

особам, які мають право на тимчасову допомогу для досягнення загального пенсійного віку, проте не отримали права на пенсійну виплату.

Винятком серед таких категорій населення є люди з тимчасово окупованих територій чи регіонів, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, у 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 мільярдів гривень.

Також ми писали, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо залучення гранту від Сполучених Штатів на загальну суму 6 млрд доларів. Зокрема, гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину.