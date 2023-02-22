Допомога переселенцям — у Мінреінтеграції пояснили, коли виплатять гроші

Переселенцям затримують допомогу: у Мінреінтеграції пояснили, коли чекати на виплати
В Україні внутрішньо переміщеним особам (ВПО) затримують виплати допомоги на проживання. Однак найближчим часом цю проблему вирішать, адже на покриття витрат направили 5,5 мільярда гривень.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Затримки виплат ВПО
У Мінреінтеграції зазначили, що від громадян на гарячі лінії відомства надходили численні скарги щодо затримки виплат переселенцям.
Як заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук, після цього направили відповідний запит у Міністерство соціальної політики. Там заявили, що на виплати вже направили більше п'яти мільярдів гривень.
При цьому у Державній казначейській службі заявили, що виплати вважаються першочерговими.
"Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті Мінреінтеграції", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Нарахування інших соцвиплат
У Міністерстві соцiальної політики України раніше нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.
За інформацією відомства, виплати не були продовжені автоматично трьом категоріям громадян:
- малозабезпеченим сім'ям;
- одиноким матерям (батькам), яким передбачена допомога на дітей;
- особам, які мають право на тимчасову допомогу для досягнення загального пенсійного віку, проте не отримали права на пенсійну виплату.
Винятком серед таких категорій населення є люди з тимчасово окупованих територій чи регіонів, де тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, у 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 мільярдів гривень.
Також ми писали, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо залучення гранту від Сполучених Штатів на загальну суму 6 млрд доларів. Зокрема, гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину.