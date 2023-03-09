Какие денежные гарантии предоставляет государство волонтерам и их семьям в случае инвалидности или смерти на войне

Выплаты назначают в связи с получением инвалидности и гибели

В Украине волонтерам и их родственникам предусмотрена единовременная денежная помощь в определенных случаях. В частности, выплаты назначают в связи с получением инвалидности и гибели.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Выплаты в случае инвалидности

Так, в случае установления инвалидности волонтера в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при оказании волонтерской помощи, в зависимости от степени потери трудоспособности назначают одноразовую денежную помощь:

инвалидность I группы — 250 прожиточных минимумов;

инвалидность II группы — 200 прожиточных минимумов;

инвалидность III группы — 150 прожиточных минимумов.

Как оформить помощь

Для того, чтобы оформить помощь, нужно обратиться в межведомственную комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, образованной Министерством по делам ветеранов Украины.

Назначают помощь на основе поданного заявления и документов:

копии справки медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности;

справки судебно-медицинской экспертизы о характере полученных ранений;

в случае необходимости свидетельство руководителя одного из подразделений силовых ведомств;

других документов, подтверждающих факт предоставления волонтерской помощи в районах АТО, ООС, боевых действий и вооруженного конфликта.

"Выплата помощи производится после принятия решения Кабинетом Министров Украины о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета на эти пособия", — отмечается в сообщении.

Выплаты при гибели или смерти

В случае гибели или смерти волонтера во время оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС боевых действий и вооруженных конфликтов семья погибшего (умершего), его родители и те, кто на содержании, имеют право на единовременное пособие в размере 500 прожиточных минимумов.

Обращаться также следует в межведомственную комиссию.

Оформление помощи:

для получения единовременной денежной помощи члены семьи должны предоставить заявление и следующие документы:

справка судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти или справка о характере полученных ранений;

свидетельство руководителя одного из подразделений ВСУ, других военных формирований (при необходимости).

"Помощь выплачивается не только членам семьи волонтера, но и те, кто на содержании, который не является его членом семьи. Выплата производится в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенной сделки, что подтверждает факт нахождения соответствующего лица на содержании погибшего (умершего)", — отмечает пресс-служба омбудсмена.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью составляет 2093 грн.

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 военнослужащие получат обновленные суммы денежного довольствия. Ежемесячную надбавку в 30 тысяч многим отменили, однако подняли месячные оклады ряда категорий военных.