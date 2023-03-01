Зарплати військових — скільки платять під час війни

Місячні оклади підвищили низці категоріям військовим

В Україні з 1 березня 2023 року військовослужбовці отримають оновлені суми грошового забезпечення. Щомісячну надбавку у 30 тисяч багатьом скасували, однак підняли місячні оклади низці категоріям військовим.

Про те, як змінилося грошове забезпечення, повідомляє Military Media Center.

Скільки платять військовим

Відповідно до оновленого законодавства, розмір додаткової грошової винагороди військових, які перебувають на фронті не змінився. Вони надалі отримують додаткові 100 тисяч гривень.

30-тисячну надбавку більше не нараховують військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах країни, строковикам та курсантам.

При цьому підвищили розміри щомісячного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців. Тепер мінімальний рівень для військових ЗСУ, Національної гвардії та Держприкордонслужби становить не менше 20,1 тисячі гривень. Тоді як 2022 року грошове забезпечення солдата без надбавки становило близько 13 тисяч гривень.

Таким чином, солдат, який не перебуває на передовій, отримуватиме 20,1 тисячі гривень замість 43 тисяч.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили заробітні плати народних депутатів Верховної Ради у січні 2023 року. Лідирує за сумою отриманої виплати — голова парламенту Руслан Стефанчук, якому нарахували 78,9 тис. грн за місяць.

У середньому народні депутати у січні отримали 48,8 тис. грн кожен. У суму входить оклад, 100% надбавка до окладу та варіативні виплати (почесне звання, вчений ступінь, відпускні, лікарняні, службові відрядження).