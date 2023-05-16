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Допомогу від ООН до 7 тис. грн отримають більше українців

16 травня 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від ООН — хто отримає до 7 тис. грн
Українська жінка літнього віку. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують розширити список категорій громадян, які мають право на фінансову допомогу ООН. Йдеться про суму у 6,6 тис. гривень

Таку пропозицію прописали у проєкті постанови, винесеному на обговорення на сайті Федерація професійних спілок України.

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У проєкті постанови йдеться про фінансові виплати пенсіонерам, зокрема, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які проживають на територіях, де тривають чи відбувалися бойові дії, а розмір їхніх пенсій не перевищує 3 тис. гривень.

Допомогу хочуть виплачувати тим громадянам, які з лютого минулого року не отримували виплат від різних міжнародних організацій та допомогу на проживання переселенцям.

Які вимоги до претендентів

Так, претенденти на фіндопомогу ООН мають відповідати одній з наступних вимог:

  • є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 24. 02. 2022 р.;
  • проживання у населеному пункті, що постраждав від бойових дій (Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська області);
  • повернення на колишнє місце проживання після вимушеного виїзду через бойові дії.

Сума допомоги становить 2,2 тис. гривень. Її виплачують упродовж трьох місяців.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про поновлення виплат у 2,2 тис. грн для громадян деокупованих територій. Йдеться про фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Також ми писали, що українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

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