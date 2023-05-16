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Помощь от ООН до 7 тыс. грн получат больше украинцев

16 мая 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от ООН — кто получит до 7 тыс. грн
Пожилая украинская женщина. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют расширить список категорий граждан, имеющих право на финансовую помощь ООН. Речь идет о сумме 6,6 тыс. гривен

Такое предложение прописано в проекте постановления, вынесенного на обсуждение на сайте Федерация профессиональных союзов Украины.

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В проекте постановления говорится о финансовых выплатах пенсионерам, в частности, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), проживающим на территориях, где продолжаются или происходили боевые действия, а размер их пенсий не превышает 3 тыс. гривен.

Помощь хотят выплачивать тем гражданам, которые с февраля прошлого года не получали выплаты от различных международных организаций и помощь на проживание переселенцам.

Какие требования к претендентам

Так, претенденты на финпомощь ООН должны отвечать одному из следующих требований:

  • есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 24. 02. 2022 г.;
  • проживание в населенном пункте, пострадавшем от боевых действий (Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская области);
  • возвращение на прежнее место жительства после вынужденного выезда из-за боевых действий.

Сумма пособия составляет 2,2 тыс. гривен. Его выплачивают в течение трех месяцев.

Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возобновлении выплат в 2,2 тыс. грн для граждан деоккупированных территорий. Речь идет о финансовой помощи от международных организаций.

Также мы писали, что украинцы с низкими доходами имеют право на государственную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.

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