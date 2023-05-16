Помощь от ООН — кто получит до 7 тыс. грн

Помощь от ООН до 7 тыс. грн получат больше украинцев
В Украине планируют расширить список категорий граждан, имеющих право на финансовую помощь ООН. Речь идет о сумме 6,6 тыс. гривен
Такое предложение прописано в проекте постановления, вынесенного на обсуждение на сайте Федерация профессиональных союзов Украины.
Кто еще получит средства
В проекте постановления говорится о финансовых выплатах пенсионерам, в частности, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), проживающим на территориях, где продолжаются или происходили боевые действия, а размер их пенсий не превышает 3 тыс. гривен.
Помощь хотят выплачивать тем гражданам, которые с февраля прошлого года не получали выплаты от различных международных организаций и помощь на проживание переселенцам.
Какие требования к претендентам
Так, претенденты на финпомощь ООН должны отвечать одному из следующих требований:
- есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 24. 02. 2022 г.;
- проживание в населенном пункте, пострадавшем от боевых действий (Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская области);
- возвращение на прежнее место жительства после вынужденного выезда из-за боевых действий.
Сумма пособия составляет 2,2 тыс. гривен. Его выплачивают в течение трех месяцев.
Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возобновлении выплат в 2,2 тыс. грн для граждан деоккупированных территорий. Речь идет о финансовой помощи от международных организаций.
Также мы писали, что украинцы с низкими доходами имеют право на государственную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.