Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українцям поновили виплати у 2,2 тис. грн: кого стосується arrow

Українцям поновили виплати у 2,2 тис. грн: кого стосується

15 травня 2023 12:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — міжнародники знову виплачують 2,2 тис. грн
Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про поновлення виплат у 2,2 тис. грн для громадян деокупованих територій. Йдеться про фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Читайте також:

Хто зможе отримати 2,2 тис. грн

Як розповіли у відомстві, поновили фінансову допомогу від міжнародників для жителів Харківської області. Виплати здійснює громадська організація "Мартін-Клуб", міжнародна організація гуманітарної допомоги Mercy Corps спільно з Агентством США з міжнародного розвитку.

Фіндопомогу виплачуватимуть, як і раніше, протягом трьох місяців. Розмір становить 2,2 тис. грн гривень щомісяця на кожного члена домогосподарства.

Як оформити грошову допомогу

Громадяни можуть подавати заявки у випадку, якщо не отримували грошової допомоги від інших благодійних організацій упродовж останніх двох місяців.

Зареєструватися можна за номером телефону: 0 800 334 925. Час роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 17:00.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно надати:

• індивідуальний податковий номер;
• номер ID-картки або паспорта;
• інформацію про кількість членів домогосподарства;
• фактичне місце проживання;
• номер банківського рахунку.

Допомогу виплачуватимуть на банківський рахунок отримувача, якого визначать члени домогосподарства.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

Також ми писали, що Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB