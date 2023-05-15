Допомога українцям — міжнародники знову виплачують 2,2 тис. грн

Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: УНІАН

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про поновлення виплат у 2,2 тис. грн для громадян деокупованих територій. Йдеться про фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Як розповіли у відомстві, поновили фінансову допомогу від міжнародників для жителів Харківської області. Виплати здійснює громадська організація "Мартін-Клуб", міжнародна організація гуманітарної допомоги Mercy Corps спільно з Агентством США з міжнародного розвитку.

Фіндопомогу виплачуватимуть, як і раніше, протягом трьох місяців. Розмір становить 2,2 тис. грн гривень щомісяця на кожного члена домогосподарства.

Як оформити грошову допомогу

Громадяни можуть подавати заявки у випадку, якщо не отримували грошової допомоги від інших благодійних організацій упродовж останніх двох місяців.

Зареєструватися можна за номером телефону: 0 800 334 925. Час роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 17:00.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно надати:

• індивідуальний податковий номер;

• номер ID-картки або паспорта;

• інформацію про кількість членів домогосподарства;

• фактичне місце проживання;

• номер банківського рахунку.

Допомогу виплачуватимуть на банківський рахунок отримувача, якого визначать члени домогосподарства.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

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