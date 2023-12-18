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ДТЕК відремонтував енергоблок, зруйнований минулоріч під час обстрілу

18 грудня 2023 15:40
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
ДТЕК відремонтував енергоблок, зруйнований минулоріч під час обстрілу
ДТЕК капітально відремонтував черговий енергоблок. Фото: УНІАН
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Енергетики ДТЕК Енерго завершили капітальний ремонт енергоблоку однієї з теплоелектростанцій компанії. Він минулого року зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Як зазначили у компанії, енергоблок не працював майже рік. Він був пошкоджений у розпал минулорічного опалювального сезону, проте цього року його вдалося успішно відремонтувати та під'єднати до енергосистеми.

Зараз потужність працює ще не на повну міцність, але найближчим часом її буде збільшено до 150 МВт.

Загалом ДТЕК цього року відремонтував 24 енергоблоки на ТЕС компанії. На підприємстві підкреслюють, що енергетики в умовах масованих атак на енергосистему країни намагаються забезпечити стабільну роботу, щоб у будинках українців взимку було тепло і світло.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

Як повідомлялося раніше, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.

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