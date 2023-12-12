Ціна за електрику може бути менша на 50% — хто платить дешевше

Рахунки за електрику можуть бути менші на 50% — пояснення енергетиків
Українці можуть суттєво заощадити на електроенергії в зимовий час. Для цього необхідно підключити економний тариф.
Про це повідомили експерти енергетичної сфери, пише GSMinfo.
Як підключити заощадливий тариф
Для того, щоб платити менше, споживачі повинні встановити двозонний або тризонний лічильник. Кожен із приладів по-своєму вигідний. Зокрема, тризонний передбачає такі тарифи:
- коефіцієнт 0,4 з 23.00 вечора до 7.00 ранку;
- ранковий пік з 8.00 до 11.00 — коефіцієнт 1,5;
- вечірній пік з 8.00 до 10.00 — коефіцієнт 1,5;
- напівпіки з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00; з 22:00 до 23:00 — коефіцієнт 1.
Тобто за п'ять пікових годин необхідно заплатити не 2,64 грн за кВт, а 3,96 грн. Цей варіант підходить для пенсіонерів чи тих, хто працює з дому і має змогу підлаштувати графік використання потужних приладів під вартість електроенергії.
Через це більшість обирають двозонні лічильники. Вони мають денний та нічний тариф:
- з 23.00 до 7.00 ранку електроенергія коштуватиме 1,32 грн за кВт;
- з 7.00 ранку до 23.00 тариф звичайний, тобто 2,64 грн за кВт.
Так можна істотно заощадити, зосередивши роботу більшості приладів на нічний період. Сума в платіжках буде менша на третину.
У нічний час експерти радять використовувати обігрівачі, котли, бойлери, правильні машини, посудомийки, мультиварки. Деяка техніка має функцію відкладеного старту, тому можна запустити мультиварку ближче до 5.00 ранку і о 7.00 мати готовий сніданок.
Встановлення двозонного лічильника платна. Середня ціна — близько 3,5 тисячі грн. Вартість можна дізнатися в обслуговуючій компанії, проте за кілька місяців такі інвестиції себе окуплять.
"Незалежно від обсягів споживання електроенергії, якщо встановити двозонний лічильник, економія буде, питання тільки в її розмірі. Якщо споживання електроенергії становить на місяць до 200 кВт-год, то економія не буде такою відчутною, як якщо б споживання становило, наприклад, більше 700 кВт-год і вище, але все одно витрати на плату за спожиту електроенергію будуть зменшуватися", — пояснили раніше в компанії ДТЕК.
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