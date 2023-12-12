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Рахунки за електрику можуть бути менші на 50% — пояснення енергетиків

12 грудня 2023 10:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціна за електрику може бути менша на 50% — хто платить дешевше
Прилад обліку. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть суттєво заощадити на електроенергії в зимовий час. Для цього необхідно підключити економний тариф.

Про це повідомили експерти енергетичної сфери, пише GSMinfo.

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Як підключити заощадливий тариф

Для того, щоб платити менше, споживачі повинні встановити двозонний або тризонний лічильник. Кожен із приладів по-своєму вигідний. Зокрема, тризонний передбачає такі тарифи:

  • коефіцієнт 0,4 з 23.00 вечора до 7.00 ранку;
  • ранковий пік з 8.00 до 11.00 — коефіцієнт 1,5;
  • вечірній пік з 8.00 до 10.00 — коефіцієнт 1,5;
  • напівпіки з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00; з 22:00 до 23:00  — коефіцієнт 1.

Тобто за п'ять пікових годин необхідно заплатити не 2,64 грн за кВт, а 3,96 грн. Цей варіант підходить для пенсіонерів чи тих, хто працює з дому і має змогу підлаштувати графік використання потужних приладів під вартість електроенергії.

Через це більшість обирають двозонні лічильники. Вони мають денний та нічний тариф:

  • з 23.00 до 7.00 ранку електроенергія коштуватиме 1,32 грн за кВт;
  • з 7.00 ранку до 23.00 тариф звичайний, тобто 2,64 грн за кВт.

Так можна істотно заощадити, зосередивши роботу більшості приладів на нічний період. Сума в платіжках буде менша на третину.

У нічний час експерти радять використовувати обігрівачі, котли, бойлери, правильні машини, посудомийки, мультиварки. Деяка техніка має функцію відкладеного старту, тому можна запустити мультиварку ближче до 5.00 ранку і о 7.00 мати готовий сніданок.

Встановлення двозонного лічильника платна. Середня ціна — близько 3,5 тисячі грн. Вартість можна дізнатися в обслуговуючій компанії, проте за кілька місяців такі інвестиції себе окуплять.

"Незалежно від обсягів споживання електроенергії, якщо встановити двозонний лічильник, економія буде, питання тільки в її розмірі. Якщо споживання електроенергії становить на місяць до 200 кВт-год, то економія не буде такою відчутною, як якщо б споживання становило, наприклад, більше 700 кВт-год і вище, але все одно витрати на плату за спожиту електроенергію будуть зменшуватися", — пояснили раніше в компанії ДТЕК.

Що ще варто знати

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньо-будинкових мереж.

Також ми писали, що на українському ринку електроенергії чергові зміни. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оновила граничні ціни.

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