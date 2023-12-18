ДТЭК отремонтировал энергоблок, разрушенный в прошлом году во время обстрела
Энергетики ДТЭК Энерго завершили капитальный ремонт энергоблока одной из теплоэлектростанций компании. Он в прошлом году получил повреждения в результате российских обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Энергосистема Украины работает стабильно
Как отметили в компании, энергоблок не работал почти год. Он был поврежден в разгар прошлогоднего отопительного сезона, однако в этом году его удалось успешно отремонтировать и подключить к энергосистеме.
Сейчас мощность работает еще не в полную силу, но в ближайшее время она будет увеличена до 150 МВт.
В целом ДТЭК в этом году отремонтировал 24 энергоблока на ТЭС компании. На предприятии подчеркивают, что энергетики в условиях массированных атак на энергосистему страны пытаются обеспечить стабильную работу, чтобы в домах украинцев зимой было тепло и светло.
Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.
Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.
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