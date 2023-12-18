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ДТЭК отремонтировал энергоблок, разрушенный в прошлом году во время обстрела

18 декабря 2023 15:40
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
ДТЭК отремонтировал энергоблок, разрушенный в прошлом году во время обстрела
ДТЭК капитально отремонтировал очередной энергоблок. Фото: УНИАН
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Энергетики ДТЭК Энерго завершили капитальный ремонт энергоблока одной из теплоэлектростанций компании. Он в прошлом году получил повреждения в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Как отметили в компании, энергоблок не работал почти год. Он был поврежден в разгар прошлогоднего отопительного сезона, однако в этом году его удалось успешно отремонтировать и подключить к энергосистеме.

Сейчас мощность работает еще не в полную силу, но в ближайшее время она будет увеличена до 150 МВт.

В целом ДТЭК в этом году отремонтировал 24 энергоблока на ТЭС компании. На предприятии подчеркивают, что энергетики в условиях массированных атак на энергосистему страны пытаются обеспечить стабильную работу, чтобы в домах украинцев зимой было тепло и светло.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.

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