Курс долара в Україні — прогноз банкірів на березень

В осяжній перспективі ринковий курс долара буде на рівні 39−41 гривень

У березні 2023 року на українському валютному ринку банкіри очікують на позитивні тенденції. В осяжній перспективі офіційний курс долара збережеться на рівні 36,6, а ринковий — стабільно на рівні 39−41 гривень за долар.

Такий прогноз зробили в Незалежній асоціації банків.

Прогноз асоціації банків

За словами фінансистів асоціації, зараз курс гривні щодо світових валют — стабільний. Найближчим часом він не зазначає суттєвих змін.

При цьому Національний банк України (НБУ) надалі дотримується політики фіксованого обмінного курсу, повністю закриваючи дефіцит на ринку своїми валютними інтервенціями.

"Їхній обсяг — у середньому 3 млрд доларів на місяць", — зауважують банкіри.

Окрім того, регулярні надходження міжнародної фінансової допомоги перевищують потреби. Свідченням цього є те, що українські золотовалютні резерви в січні поточного року сягнули майже 30 млрд доларів (в еквіваленті).

"Тобто, їх рівень навіть вищий, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", — наголосили фахівці.

Відтак, жодних підстав для суттєвої зміни валютного курсу нема. У найближчій перспективі Нацбанк дотримуватиметься політики фіксованого курсу на позначці 36,6.

"Це означає, що ринковий курс коливатиметься в межах 39−41 гривень за долар. Європейська валюта залишатиметься дорожчою, її курс коливатиметься залежно від співвідношення "долар — євро" на світовому ринку", — резюмують фінансисти.

Який зараз курс валют

За даними фінансового порталу Мinfin, на готівковому ринку курс долара становить 38,60−39,40 гривні. Євро купують за 40,50, а продають за 41,50 гривні.

На чорному ринку (в обмінних пунктах) долар торгується за 38,80−39,20, євро — 40,75−41,20 гривні.

Динаміка курсу долара упродовж останніх трьох місяців:

Підтримка курсу гривні

Раніше в Нацбанку розповіли, що з початку року придбали на міжбанківському ринку 54,4 млн доларів. З кінця травня минулого року на тлі складної воєнної ситуації в країні НБУ був змушений продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня з метою балансування міжбанківського банку. Лише після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.

Регулятор використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо, що українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року. Лідирує державна фінустанова "ПриватБанк".

Раніше у Національному банку також заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.