Цена доллара снижается — когда курс пойдет вверх

Сейчас рост курса сдерживает дефицит гривны у населения

В Украине на наличном рынке курс доллара, который второй месяц подряд снижается, в марте может пойти вверх. Сейчас рост курса сдерживает дефицит гривны у населения.

Так считает дилер департамента глобальных рынков OTP Bank Антон Куренной.

Как изменится курс

По словам финансиста, если курс опустится еще на 10 – 20 копеек, то вполне вероятно, что впоследствии может начать дорожать. Эксперт называет границу, после которой доллар начнет снова укрепляться — 39,5 грн за доллар.

Он констатирует, что сейчас не наблюдается сильного спроса на валюту. При этом курс американской валюты движется к цифре, которую назвал Куренной.

Возможностей возвращения к плавающему курсу, пока Национальный банк систематически поддерживает гривну и вынужден продавать валюту, аналитик не видит.

Сколько стоит валюта 23 февраля

Так, курс снижается как на черном рынке, так и в банковских учреждениях. Цена валюты на наличном рынке по состоянию на 23 февраля достигла таких значений по данным сайта Kurs.

доллар в покупке — 39,21 (-9), в продаже — 39,89 грн (-8);

евро в покупке — 41,30 (-15), в продаже — 42,16 (-15) грн.

По данным сайта Минфин, курс еще ниже.

Больше о курсе

Ранее директор департамента казначейских операций финучреждения "Юнекс Банк" Анна Золотько прогнозировала, что в Украине на исходе зимы на наличном рынке банки попытаются "расшатать" валютный курс. Следовательно, в феврале возможны его резкие "прыжки".

Также финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны России против Украины. Удержать стабильность гривни удалось благодаря международной поддержке.

Напомним, эксперты дали советы, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.