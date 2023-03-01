Курс доллара в Украине — прогноз банкиров на март

В обозримой перспективе рыночный курс доллара будет на уровне 39-41 гривен

В марте 2023 года на украинском валютном рынке банкиры ожидают положительные тенденции. В обозримой перспективе официальный курс доллара сохранится на уровне 36,6, а рыночный — стабильно на уровне 39-41 гривен за доллар.

Такой прогноз сделали в Независимой ассоциации банков.

Прогноз ассоциации банков

По словам финансистов ассоциации, сейчас курс гривны по отношению к мировым валютам — стабилен. В ближайшее время он не претерпит существенных изменений.

"При этом Национальный банк Украины (НБУ) продолжает соблюдать политику фиксированного обменного курса, полностью закрывая дефицит на рынке своими валютными интервенциями. Их объем — в среднем 3 млрд долларов в месяц", — отмечают банкиры.

Кроме того, регулярные поступления международной финансовой помощи превышают потребности. Свидетельством тому является то, что украинские золотовалютные резервы в январе текущего года достигли почти 30 млрд долларов (в эквиваленте).

"То есть их уровень даже выше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", — подчеркнули специалисты.

Следовательно, никаких оснований существенного изменения валютного курса нет. В ближайшей перспективе Нацбанк будет придерживаться политики фиксированного курса на отметке 36,6.

"Это значит, что рыночный курс будет колебаться в пределах 39−41 гривен за доллар. Европейская валюта будет оставаться дороже, ее курс будет колебаться в зависимости от соотношения "доллар − евро" на мировом рынке", — резюмируют финансисты.

Какой сейчас курс валют

По данным финансового портала Мinfin, на наличном рынке курс доллара составляет 38,60-39,40 грн. Евро покупают за 40,50, а продают за 41,50 грн.

На черном рынке (в обменных пунктах) доллар торгуется за 38,80-39,20, евро — 40,75-41,20 гривны.

Динамика курса доллара за последние три месяца:

Поддержка курса гривны

Ранее в Нацбанке рассказали, что с начала года приобрели на межбанковском рынке 54,4 млн долларов. С конца мая прошлого года на фоне сложной военной ситуации в стране НБУ вынужден был продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно с целью балансирования межбанковского банка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полумиллиарда.

Регулятор использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Напомним, что украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Лидирует государственное финучреждение "ПриватБанк".

Ранее в Национальном банке также заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.