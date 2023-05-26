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Е-рецепти на ліки: МОЗ звітує про успіх, а фармацевти рахують збитки

26 травня 2023 14:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Е-рецепти на ліки — фармацевти рахують збитки
Жінка-фармацевт в аптеці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Із часу запровадження в Україні електронних рецептів, тобто з серпня минулого року, лікарі виписали вже близько мільйона таких документів. Хоч тепер на ринку немає безконтрольного продажу ліків, це стало ударом по доходах фармацевтів.

Про такі дані поінформували у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Скільки е-рецептів видали

Зокрема, з серпня минулого року оформили понад 850 тисяч електронних рецептів на антибіотики, а з листопада близько 32 тисячі е-рецептів — на наркотичні препарати. Зокрема, 120 тисяч — на рецептурні лікарські засоби, е-рецепти на які запровадили з 1 квітня 2023 року.

"Усі ці групи препаратів і раніше були рецептурними, тому рецепт на них не є нововведенням, але вже майже рік працює цифровий інструмент — електронний рецепт", — уточнили у відомстві.

При цьому без рецепта антибіотики можуть відпускатися виключно для:

  • волонтерських організацій та Збройних сил України (ЗСУ);
  • громадян, що проживають у зонах, де є регулярні обстріли.

Такі винятки діятимуть до кінця воєнного стану.

Навіщо ввели е-рецепт

Е-рецепт запровадили в Україні як інструмент боротьби від неконтрольованого вживання антибіотиків. Це дозволить владі регулювати їх продажів. До всього — самостійне призначення антибіотиків могло заподіяти шкоди здоровʼю.

Е-рецептами користуються всі європейські країни. Зокрема, у сусідній Польщі жоден препарат, який є рецептурний, неможливо придбати в аптеці без рецепту.

Удар по доходах фармацевтів

Експерти зазначають, що запровадження е-рецептів суттєво вдарить по доходах фармацевтичних компаній, адже після нововведення на відпускання деяких ліків тільки за рецептом, ринок серйозно відчує спад продажів. Очікується, що реалізація медпрепаратів впаде на 15–20% за пів року.

Нагадаємо, жителі України можуть отримати нову екстрену грошову допомогу на лікування. Її почне виплачувати Естонська рада у справах біженців.

Також українці можуть отримати продукти харчування та ліки від Благодійного фонду Let's Help. Однак потрібно відповідати певним вимогам.

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