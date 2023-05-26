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Е-рецепты на лекарства: Минздрав отчитывается об успехе, а фармацевты считают убытки

26 мая 2023 14:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Е-рецепты на лекарства — фармацевты считают убытки
Женщина-фармацевт в аптеке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С момента введения в Украине электронных рецептов, то есть с августа прошлого года, врачи выписали уже около миллиона таких документов. Хотя сейчас на рынке нет бесконтрольной продажи лекарств, это стало ударом по доходам фармацевтов.

О таких сведениях проинформировали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Сколько е-рецептов выдали

В частности, с августа прошлого года оформили более 850 тысяч электронных рецептов на антибиотики, а с ноября около 32 тысяч е-рецептов — на наркотические препараты. В частности, 120 тысяч — на рецептурные лекарственные средства, е-рецепты на которые были введены с 1 апреля 2023 года.

"Все эти группы препаратов и раньше были рецептурными, поэтому рецепт на них не является новшеством, но уже почти год работает цифровой инструмент — электронный рецепт", — уточнили в ведомстве.

При этом без рецепта антибиотики могут отпускаться исключительно для:

  • волонтерских организаций и Вооруженных сил Украины (ВСУ);
  • граждан, проживающих в зонах, где есть регулярные обстрелы.

Такие исключения будут действовать до конца военного положения.

Зачем ввели е-рецепт

Е-рецепт ввели в Украине как инструмент борьбы от неконтролируемого употребления антибиотиков. Это позволит властям регулировать их продажи. Ко всему — самостоятельное назначение антибиотиков могло причинить вред здоровью.

Э-рецептами пользуются все европейские страны. В частности, в соседней Польше ни один препарат, который является рецептурным, невозможно приобрести в аптеке без рецепта.

Удар по доходам фармацевтов

Эксперты отмечают, что введение е-рецептов существенно ударит по доходам фармацевтических компаний, ведь после нововведения на отпуск некоторых лекарств только по рецепту рынок серьезно ощутит спад продаж. Ожидается, что реализация медпрепаратов упадет на 15–20% за полгода.

Напомним, жители Украины могут получить новую экстренную денежную помощь на лечение. Ее начнет выплачивать Эстонский совет по делам беженцев.

Также украинцы могут получить продукты питания и лекарства от Благотворительного фонда Let's Help. Однако нужно соответствовать определенным требованиям.

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