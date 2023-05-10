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Безкоштовні продукти та ліки від Let's Help: як отримати

10 травня 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — як отримати безкоштовні продукти та ліки від Let's Help
Жінка на тлі зруйнованої будівлі. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть отримати продукти харчування та ліки від Благодійного фонду Let's Help. Однак потрібно відповідати певним вимогам.

Про це повідомили у пресцентрі фонду, інформує social.com.ua.

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Як отримати гуманітарну допомогу

У фонді зазначають, що надають різну гуманітарну допомогу громадянам похилого віку, які живуть на самоті. Зокрема, готові передавати допомогу навіть поштовим оператором "Нова пошта", якщо є можливість забрати.

"Адресна допомога це окремий великий проєкт, який ми реалізовуємо саме для категорії самотніх людей похилого віку. Вони нам дзвонять або дзвонять їхні сусіди і передають інформацію про людину, яка потребує допомоги. Ми дзвонимо — уточнюємо, чи можемо ми прийти. Ми готові передавати та Новою поштою, якщо людина має можливість забрати", — розповідає керівництво фонду.

До війни благодійний фонд працював тільки на території Києва, надаючи допомогу жителям столиці. Зараз волонтери допомагають громадянам, які проживають у десяти регіонах країни. Найбільша проблема для членів фонду — встановити, чи дійсно пенсіонер потребує допомоги.

Найчастішими запитами від пенсіонерів є продукти та ліки. Кожен запит волонтери розглядають індивідуально, намагаючись допомогти тим, хто цього потребує.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, деяким українцям надали право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також писали, що українцям доступна нова гуманітарна допомога. Отримати продукти харчування, медикаменти та багато іншого можна на порталі Juravli.

Незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

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