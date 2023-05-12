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Нова допомога до 7 тис. грн: як оформити виплати на лікування

12 травня 2023 08:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на лікування — як оформити виплати до 7 тис. грн
Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Жителі України можуть отримати нову екстрену грошову допомогу на лікування. Її почне виплачувати Естонська рада у справах біженців.

Про це йдеться на порталі міжнародної організації.

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Як отримати кошти

Як зазначається, проєкт Міжнародної організації охоплює різні цільові групи у таких областях:

  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Харківській;
  • Сумській;
  • Чернігівській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій.

Як повідомляється на сторінці Естонської ради у справах біженців, розмір фінансової допомоги становить 6,6 тис. грн на особу за три місяці. Однак через обмежене фінансування у деяких регіонах реєстрація добігла кінця. Для того, щоб дізнатися, чи можна у певній області подати заявку на допомогу, потрібно зателефонувати за номером: 067-105-28-03. Також можна подати терміновий запит на допомогу.

"Якщо у вас екстрений випадок, коли багатоцільова матеріальна допомога потрібна терміново і від цього залежить життя людини, ви можете подати терміновий запит на допомогу", — повідомили в організації.

Екстреними випадками вважаються два типи складної життєвої ситуації:

  • хтось зі членів родини має онкологічне захворювання та потребує негайної операції;
  • людина отримала поранення в результаті бойових дій та потребує негайного лікування.

Заповнюючи заявку на допомогу, потрібно додати медичну довідку, що підтверджує хворобу, а також копію паспорта.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть отримати продукти харчування та ліки від Благодійного фонду Let's Help. Однак потрібно відповідати певним вимогам.

Також доступна нова гуманітарна допомога. Отримати продукти харчування, медикаменти та багато іншого можна на порталі Juravli.

Незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують міжнародну допомогу від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

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