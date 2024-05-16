Економіка Європи в першому кварталі зросла на 0,3%

Логотип Європейського центрального банку. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Економіка Європи трохи пожвавилася на початку року та зросла на 0,3% у кварталі з січня по березень порівняно з останніми трьома місяцями 2023 року. Причиною зростання називають послаблення інфляційних процесів, та пожвавлення економіки Німеччини — найбільшої на континенті.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Згідно з офіційними даними, опублікованими статистичним агентством Європейського Союзу, єврозона, в яку входить 20 країн, зафіксувала найвищі показники з третього кварталу 2022 року.

Як зазначається, раніше економіку стримувала висока інфляція, яка підірвала купівельну спроможність споживачів, а також стрибок цін на енергоносії, пов'язаний із припиненням Росією постачання природного газу.

Ці перешкоди послабшали, оскільки ціни на енергоносії впали, а інфляція знизилась до 2,4% у квітні. Втім, рекордно високі відсоткові ставки Європейського центрального банку (ЄЦБ), спрямовані на зниження інфляції, додали іншу перешкоду економічному зростанню — підвищили вартість кредитів для бізнесу та споживачів.

Наразі інфляція в єврозоні не така далека від цільових 2%, встановлених ЄЦБ. Це викликає чутки, що Центральний банк може знизити базову ставку в червні з поточного рекордного максимуму в 4%.

Крім того, економіка Німеччини, що перебуває у стагнації, почала подавати певні ознаки життя — зростання склало 0,2% за перші три місяці року. До прикладу, наприкінці минулого року вона скоротилась на 0,5%.

Втім, аналітиків непокоять усталені проблеми, що переслідують економіку Німеччини. Серед них надмірна бюрократія, брак кваліфікованої робочої сили, недостатні інвестиції в інфраструктуру (залізницю та високошвидкісний інтернет), а також у впровадження цифрових технологій у бізнесі та уряді.

"Відомі структурні слабкості Німеччини не зникнуть відразу й обмежуватимуть темпи будь-якого відновлення цього року", — наголосив голова глобального макроекономічного відділу банку ING Карстен Бжескі.

Франція, друга за величиною економіка єврозони, продемонструвала зростання на 0,2%, тоді як Іспанія була одним із лідерів зростання з 0,7%.

Нагадаємо, Франція та Нідерланди домагаються санкцій Європейського Союзу проти будь-якої фінансової установи у світі, яка допомагає російським військовим оплачувати товари чи технології для виробництва зброї. Введення цих обмежувальних заходів обговорюється в рамках 14-го пакету санкцій.

Також ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує уповільнення економічного зростання України цього року. За прогнозами, у 2024 році економіка країни зросте на 3%, що значно менше порівняно зі зростанням на 5,3% у 2023 році.