Франція та Нідерланди запропонували новий глобальний формат санкцій за допомогу Росії

Акція на підтримку санкцій проти Росії в ЄС. Фото: vox.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Франція та Нідерланди домагаються санкцій Європейського Союзу проти будь-якої фінансової установи у світі, яка допомагає російським військовим оплачувати товари чи технології для виробництва зброї. Введення цих обмежувальних заходів обговорюється в рамках 14-го пакету санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, країни ЄС намагається не допустити обходу минулих пакетів санкцій. Існуючі санкції включають заборону продаж Росії певних товарів та технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Посли урядів ЄС обговорять цю пропозицію в рамках 14-го пакету обмежувальних заході проти Росії, який зараз готується. Згідно з пропозицією, будь-якому учаснику Єаросоюзу може бути заборонено вести бізнес із будь-якою фінансовою установою у світі, яка, на думку ЄС, прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.

Така заборона може стати потужним стимулом для фінансових інститутів на Близькому Сході, Туреччині чи навіть у Китаї не брати участь в угодах з постачання до Росії товарів подвійного призначення, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових ринків ЄС.

Чиновники ЄС заявили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які подібні санкції з фінансовими установами США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.

"Нідерланди та Франція пропонують запровадити правову основу… яка передбачає заборону на операції з фінансовими установами в Росії чи інших третіх країнах, якщо Рада ЄС визначить, що ці організації братимуть участь в угодах, які суттєво підтримують російські збройні сили, полегшуючи експорт у Росії товарів для військових потреб, таких як товари та технології подвійного призначення", — йдеться у пропозиції.

Також зазначається, що Угорщина, яка має теплі відносини з Москвою, може виступити проти цієї пропозиції. Також проти може бути Німеччина, яка прагне не ставити під загрозу тісні ділові зв'язки з Китаєм. Минулого місяця Європейська комісія заявила, що з'явилися ознаки того, що Пекін постачає Росію компоненти, які можна використовувати для виробництва зброї. ЄС очікує, що 14-й пакет санкцій, прийняття якого потребує одностайності всіх 27 урядів ЄС, буде готовий у червні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений. Причиною цього називають угоди банку з Росією.

Також ми писали, що у рамках нового, 14-го пакету санкцій, Євросоюз розглядає можливість заборонити політичним партіям отримувати фінансування з Росії. Таким чином, ЄС прагне запобігти втручанню РФ у вибори до Європарламенту, які відбудуться влітку. Крім того, передбачається, що санкції можуть торкнутися імпорту російського гелію, системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) від Центрального Банку та чотирьох російських ЗМІ.