Экономика Европы в первом квартале выросла на 0,3%

Логотип Европейского центрального банка. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экономика Европы немного оживилась в начале года и выросла на 0,3% в квартале с января по март по сравнению с последними тремя месяцами 2023 года. Причиной роста называют ослабление инфляционных процессов и оживление экономики Германии — самой большой на континенте.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Согласно официальным данным, опубликованным статистическим агентством Европейского Союза, еврозона, в которую входит 20 стран, зафиксировала самые высокие показатели с третьего квартала 2022 года.

Как отмечается, ранее экономику сдерживала высокая инфляция, подорвавшая покупательскую способность потребителей, а также скачок цен на энергоносители, связанный с прекращением Россией поставок природного газа.

Эти помехи ослабли, поскольку цены на энергоносители упали, а инфляция снизилась до 2,4% в апреле. Впрочем, рекордно высокие процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), направленные на снижение инфляции, добавили другое препятствие экономическому росту — повысили стоимость кредитов для бизнеса и потребителей.

В настоящее время инфляция в еврозоне не так далека от целевых 2%, установленных ЕЦБ. Это вызывает слухи, что Центральный банк может снизить базовую ставку в июне с текущего рекордного максимума в 4%.

Кроме того, находящаяся в стагнации экономика Германии начала подавать определенные признаки жизни — рост составил 0,2% за первые три месяца года. К примеру, в конце прошлого года она сократилась на 0,5%.

Впрочем, аналитиков беспокоят устоявшиеся проблемы, преследующие экономику Германии. Среди них чрезмерная бюрократия, нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаточные инвестиции в инфраструктуру (железную дорогу и высокоскоростной интернет), а также во внедрение цифровых технологий в бизнесе и правительстве.

"Известные структурные слабости Германии не исчезнут сразу и будут ограничивать темпы любого восстановления в этом году", — подчеркнул глава глобального макроэкономического отдела банка ING Карстен Бжески.

Франция, вторая по величине экономика еврозоны, продемонстрировала рост на 0,2%, в то время как Испания была одним из лидеров роста с 0,7%.

Напомним, Франция и Нидерланды добиваются санкций Европейского Союза против любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары или технологии производства оружия. Введение этих ограничительных мер обсуждается в рамках 14-го пакета санкций.

Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует замедление экономического роста Украины в текущем году. По прогнозам, в 2024 году экономика страны вырастет на 3%, что значительно меньше по сравнению с ростом на 5,3% в 2023 году.