Найцікавіші об'єкти для великої приватизації в Україні

Промисловий об'єкт. Фото: ua-energy.org

Найближчим часом перспективними для інвесторів об’єктами в рамках великої приватизації, що рестартувала в Україні з кінця червня, можуть бути, зокрема, такі об’єкти: ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві, Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК) та Миколаївський глиноземний завод (НГЗ).

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказала адвокат Business&Legal Group Наталія Рибалка.

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Крім зазначених підприємств, на приватизацію можуть бути передані російські активи, що будуть конфісковуватись Україною в судовому порядку.

Коли Україна отримає гроші від приватизації

Загалом в бюджеті країни на 2023 рік заплановано надходження коштів від приватизації в розмірі близько 6 мільярдів гривень. Але ці плани можуть не втілитись повною мірою через діючий воєнний стан, попереджає Наталія Рибалка.

Погоджується з нею партнер та співкерівник практики Угоди з державною і комунальною власністю юридичної компанії Arzinger Андрій Підгайний.

На його думку, в поточному році навряд чи слід очікувати закриття транзакцій по великій приватизації. Хоча спроби з боку держави будуть, оскільки є план надходжень до бюджету.

Якщо Уряд протягом липня затвердить умови аукціонів, то теоретично можна вийти на оплату уже в грудні. Однак це дуже ризиковано. У разі невдачі повторні продажі будуть лише погіршувати ситуацію і зменшувати ціну продажу.

"Наприклад, Білгород-Дністровський порт виставляли безуспішно п'ять разів. На мій погляд, доцільніше в цьому році сконцентруватися на плануванні та підготовці об'єктів, виставити 10-15 "важких" лотів, які забезпечать виконання плану, на початку наступного року", — рекомендує Андрій Підгайний.

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Нагадаємо, 20 червня Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт відновленню приватизації великих об’єктів під час дії воєнного стану в країні.

Схвалений Президентом закон дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (вартістю від 250 млн гривень) і дає старт реорганізації структури Фонду державного майна, що має підвищити ефективність його роботи.

На приватизаційні аукціони вже у третьому кварталі 2023 року планують виставити, зокрема, Одеський припортовий завод, Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Запорізький титано-магнієвий комбінат, підприємство "Індар" та Центренерго.

Голова Фонду Рустем Умєров очікує, що поновлення великої приватизації принесе в державний бюджет до $400 млн вже до кінця року.

