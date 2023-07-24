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Эксперт назвала наиболее интересные для инвесторов объекты приватизации в Украине во время войны

24 июля 2023 06:57
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Самые интересные объекты для большой приватизации в Украине
Промышленный объект. Фото: ua-energy.org
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В ближайшее время перспективными для инвесторов объектами в рамках крупной приватизации, стартовавшей в Украине с конца июня, могут быть, в частности, такие объекты: ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве, Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК) и Николаевский глиноземный завод (НГЗ).

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказала адвокат Business&Legal Group Наталья Рыбалко.

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Кроме указанных предприятий, на приватизацию могут быть переданы российские активы, которые будут конфисковываться Украиной в судебном порядке.

Когда Украина получит деньги от приватизации

В бюджете страны на 2023 год запланировано поступление средств от приватизации в размере около 6 миллиардов гривен. Но эти планы могут не воплотиться в жизнь в полной мере из-за действующего военного положения в стране, предупреждает Наталья Рыбалко.

Соглашается с ней партнер и соруководитель практики Договора с государственной и коммунальной собственностью юридической компании Arzinger Андрей Пидгайный.

По его мнению, в текущем году вряд ли следует ожидать закрытия транзакций по большой приватизации. Хотя попытки со стороны государства будут, поскольку есть план поступлений в бюджет.

Если правительство в течение июля утвердит условия аукционов, то теоретически можно выйти на оплату уже в декабре. Однако это очень рискованно. В случае неудачи повторные продажи будут только усугублять ситуацию и снижать цену продажи.

"Например, Белгород-Днестровский порт выставляли на продажу безуспешно пять раз. На мой взгляд, целесообразнее в этом году сконцентрироваться на планировании и подготовке объектов, выставить 10-15 "тяжелых" лотов, которые обеспечат выполнение плана, в начале следующего года", — рекомендует Андрей Пидгайный.

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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление крупной приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.

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