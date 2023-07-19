Які ризики приватизації під час війни

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Фото: УНІАН

Війна — не найкращий час для приватизації. У цьому впевнений заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, який ексклюзивно для Новини.LIVE прокоментував рестарт великої приватизації в Україні.

Чи на часі приватизація

За словами вченого, під час війни ціна активів суттєво знижується, тому наповнення бюджету однозначно не може бути визначальною метою приватизації.

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Тому державі наразі потрібно орієнтуватися в першу чергу на поліпшення менеджменту на підприємствах, залучення інвестицій, інтеграцію підприємств у національні та міжнародні ланцюги вартості.

"Відіграють роль високі воєнні ризики. Отже, купувати державні компанії будуть схильні більш ризикові бізнеси. І має бути особлива увага до їхньої кваліфікації та добросовісності", — попереджає співрозмовник Новини.LIVE.

Нарешті, зберігаються ризики гібридних впливів на Україну з боку агресора через сторонніх контрагентів, які можуть брати участь у приватизації.

Що потрібно для успіху великої приватизації

Отже, резюмує експерт, для успіху великої приватизації під час війни має бути підвищений контроль щодо учасників приватизаційних конкурсів; варто враховувати кваліфікаційну компоненту; щодо підприємств, важливих для певних галузей чи регіонів, потрібно враховувати системний вплив результатів приватизації. Ну і, звичайно, обов’язково треба запровадити інструмент страхування воєнних ризиків.

"Вартість активів та предметну зацікавленість інвесторів суттєво посилило б ухвалення національної стратегії відновлення, яка б визначала секторальні пріоритети національної економіки та основні параметри економічної політики відбудови", — радить Ярослав Жаліло.

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Нагадаємо, 20 червня Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт відновленню приватизації великих об’єктів під час дії воєнного стану в країні.

Схвалений Президентом закон дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (вартістю від 250 млн гривень) і дає старт реорганізації структури Фонду державного майна, що має підвищити ефективність його роботи.

На приватизаційні аукціони вже у третьому кварталі 2023 року планують виставити, зокрема, Одеський припортовий завод, Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Запорізький титано-магнієвий комбінат, підприємство "Індар" та Центренерго.

Голова Фонду Рустем Умєров очікує, що поновлення великої приватизації принесе в державний бюджет до $400 млн вже до кінця року.

