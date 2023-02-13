В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію для населення можуть бути підвищені вже найближчим часом

Діючі в Україні тарифи на електроенергію для населення не є ринковими, і мають бути підвищені.

Про це заявив у коментарі для Новини.LIVE аналітик Центру розвитку міст Юрій Щедрін.

Зараз в Україні діють два тарифи на електроенергію: тариф для населення — 1,68 грн за 1 кВт⋅год, і тариф для промисловості — 5-6 грн за 1 кВт⋅год.

"Наразі тариф 1,68 грн за 1 кВт⋅год не є ринковим зовсім. І він однозначно буде переглянутий в сторону збільшення. В 2023 році майже у всіх країнах Європи підвищилась вартість електрики. У наших найближчих сусідів, наприклад в Молдові, тариф становить в еквіваленті 10 грн за 1 кВт⋅год; в Польщі — 8 грн за 1 кВт⋅год. Найнижчий тариф — в Турції — 3,4 грн за 1 кВт⋅год", — аргументує Юрій Щедрін.

За його словами, традиційно в Україні регулярно підвищували тарифи для комерційних споживачів. Ось і нещодавно було підвищено "комерційний" тариф на 15% до близько 6 грн за 1 кВт⋅год, що пов'язано з наслідками руйнувань енергоінфраструктури. Додаткові кошти від підвищеного тарифу мають піти на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики, створення аварійного запасу обладнання, закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.

Але за нинішнього рівня тарифів для населення держава не може компенсувати втрати енергетичної інфраструктури, вважає експерт.

"З економічної точки зору тариф на електроенергію однозначно потрібно збільшувати. На мою суб'єктивну точку зору, тариф на електроенергію може бути збільшено до 3-4 грн за 1 кВт⋅год. Незалежно від того, коли це станеться. Але це буде політичне рішення. І саме від політичного рішення залежатиме, тариф буде піднято ще під час чи вже після війни", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що уряд розробляє програму, яка дозволить після закінчення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Підвищення тарифів дозволить проводити аварійний ремонт інфраструктури, а також збільшити зарплати її працівникам та енергетикам.

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Про те, як Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги і чи варто це робити — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE