В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения могут быть повышены в ближайшее время

Действующие в Украине тарифы на электроэнергию для населения не рыночные, и должны быть повышены.

Об этом заявил в комментарии для Новини.LIVE аналитик Центра развития городов Юрий Щедрин.

Сейчас в Украине действуют два тарифа на электроэнергию: тариф для населения — 1,68 грн за 1 кВт·ч, и тариф для промышленности — 5-6 грн за 1 кВт·ч.

"В настоящее время тариф 1,68 грн за 1 кВт·ч не является рыночным вовсе. И он однозначно будет пересмотрен в сторону увеличения. В 2023 году почти во всех странах Европы повысилась стоимость электричества. У наших ближайших соседей, например в Молдове, тариф составляет в эквиваленте 10 грн за 1 кВт·ч; в Польше — 8 грн за 1 кВт·ч. Самый низкий тариф — в Турции — 3,4 грн за 1 кВт·ч”, — аргументирует Юрий Щедрин.

По его словам, традиционно в Украине регулярно повышали тарифы для коммерческих потребителей. Вот и недавно был повышен "коммерческий" тариф на 15% до около 6 грн за 1 кВтч, что связано с последствиями разрушений энергоинфраструктуры. Дополнительные средства от повышенного тарифа должны пойти на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики, создание аварийного запаса оборудования, закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Но при нынешнем уровне тарифов для населения государство не может компенсировать потери энергетической инфраструктуры, считает эксперт.

"С экономической точки зрения тариф на электроэнергию однозначно нужно увеличивать. По моей субъективной точке зрения, тариф на электроэнергию может быть увеличен до 3-4 грн за 1 кВт·ч. Независимо от того, когда это произойдет. Но это будет политическое решение. И именно от политического решения будет зависеть, тариф будет поднят еще во время или уже после войны", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Напомним, в конце января стало известно, что правительство разрабатывает программу, которая позволит по окончании отопительного сезона возвратиться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский. Повышение тарифов позволит проводить аварийный ремонт инфраструктуры, а также увеличить зарплаты работникам этой сферы и энергетикам.

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О том, как Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги и стоит ли это делать —читайте в авторском материале Новини.LIVE