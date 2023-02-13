Чи будуть підвищувати комунальні тарифи

Експерт розказав про альтернативи підвищенню комунальних тарифів
Альтернативою підвищенню комунальних тарифів в Україні є економія споживання газу та електрики.
Про це заявив у коментарі для Новини.LIVE аналітик Центру розвитку міст Юрій Щедрін.
-
У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO
-
Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони: ким може стати
-
У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою
-
Ілон Маск може придбати "Манчестер Юнайтед": мільярдер вивчає рентабельність угоди
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
У Києві знайшли змію у пральній машині: як вона туди потрапила — таємниця
-
Кохання у повітрі: який вигляд має Київ напередодні Дня закоханих очима Новини.LIVE
-
ЗСУ 14 разів атакували позиції противника, є успіхи, — Генштаб
-
Не лише без світла, а й без води: через старі труби цілий мікрорайон в Одесі залишився без водопостачання
-
Якою буде перемога України: Залужний поділився своїм баченням із головою сил НАТО у Європі
На думку есперта, економію може дати, зокрема, покращення енергоефективності житлового фонду. Але все це не швидка справа і потребує великих інвестицій. Зробити це під час війни і за рахунок цього зберегти тарифи — нереально. Це дуже капіталоємна справа.
Єдиний варіант утримувати тарифи — це збільшувати власний видобуток газу і модернізувати енергосистему. Але це все одно тривала в часі справа.
"Тарифи все одно наближатимуться до ринкових. У нас росте інфляція, у нас відбувається девальвація гривні, а тарифи на комунальні послуги стоять на місці — так не буває", — констатує Юрій Щедрін.
Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що уряд розробляє програму, яка дозволить після закінчення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Підвищення тарифів дозволить проводити аварійний ремонт інфраструктури, а також збільшити зарплати її працівникам та енергетикам.
---
Про те, як уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги і чи варто це робити — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE