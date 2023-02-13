Чи будуть підвищувати комунальні тарифи

Альтернативи підвищенню комунальних тарифів існують

Альтернативою підвищенню комунальних тарифів в Україні є економія споживання газу та електрики.

Про це заявив у коментарі для Новини.LIVE аналітик Центру розвитку міст Юрій Щедрін.

На думку есперта, економію може дати, зокрема, покращення енергоефективності житлового фонду. Але все це не швидка справа і потребує великих інвестицій. Зробити це під час війни і за рахунок цього зберегти тарифи — нереально. Це дуже капіталоємна справа.

Єдиний варіант утримувати тарифи — це збільшувати власний видобуток газу і модернізувати енергосистему. Але це все одно тривала в часі справа.

"Тарифи все одно наближатимуться до ринкових. У нас росте інфляція, у нас відбувається девальвація гривні, а тарифи на комунальні послуги стоять на місці — так не буває", — констатує Юрій Щедрін.

Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що уряд розробляє програму, яка дозволить після закінчення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Підвищення тарифів дозволить проводити аварійний ремонт інфраструктури, а також збільшити зарплати її працівникам та енергетикам.

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Про те, як уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги і чи варто це робити — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE