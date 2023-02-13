Будут ли повышать коммунальные тарифы

Эксперт рассказал об альтернативах повышению коммунальных тарифов
Альтернативой повышению коммунальных тарифов в Украине является экономия потребления газа и электричества.
Об этом заявил в комментарии для Новини.LIVE аналитик Центра развития городов Юрий Щедрин.
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По мнению эксперта, экономию может дать, в частности, улучшение энергоэффективности жилищного фонда. Но все это не скорое дело и требует больших инвестиций. Сделать это во время войны и за счет этого сохранить тарифы нереально. Это очень капиталоемкое дело.
Единственный вариант удерживать тарифы — это увеличивать собственную добычу газа и модернизировать энергосистему. Но это все равно растянутое во времени дело.
"Тарифы будут все равно приближаться к рыночным. У нас растет инфляция, у нас происходит девальвация гривни, а тарифы на коммунальные услуги стоят на месте — так не бывает", — констатирует Юрий Щедрин.
Напомним, в конце января стало известно, что правительство разрабатывает программу, которая позволит по окончании отопительного сезона возвратиться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский. Повышение тарифов позволит проводить аварийный ремонт инфраструктуры, а также увеличить зарплаты работникам этой сферы и энергетикам.
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О том, как правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги и стоит ли это делать — читайте в авторском материале Новини.LIVE